Afganistán dice que frustró un ataque aéreo paquistaní a la base de Bagram en el 4º día de combates

Afganistán frustró intentos de ataques aéreos contra la base aérea de Bagram, la antigua base militar de Estados Unidos al norte de Kabul, informaron las autoridades el domingo, mientras los combates transfronterizos entre Pakistán y Afganistán se prolongaban por cuarto día.

Los enfrentamientos han sido los más graves entre los vecinos en años, y Pakistán declaró que está en “guerra abierta” con Afganistán. El conflicto ha alarmado a la comunidad internacional, en particular porque la zona es una en la que otras organizaciones armadas, entre ellas Al Qaeda y el grupo Estado Islámico, aún tienen presencia y han intentado resurgir.

Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de dar refugio a grupos armados que realizan ataques contra su territorio y también de aliarse con su archirrival, India.

Los choques fronterizos de octubre dejaron decenas de soldados, civiles y presuntos milicianos muertos, hasta que un alto el fuego mediado por Qatar puso fin a los intensos combates. Pero varias rondas de conversaciones de paz en Turquía en noviembre no lograron producir un acuerdo duradero, y desde entonces ambas partes han intercambiado disparos de manera ocasional.

El cuartel general de la policía de la provincia de Parwan, donde se encuentra Bagram, señaló en un comunicado el domingo que varios aviones militares paquistaníes habían ingresado en el espacio aéreo afgano “e intentaron bombardear la base aérea de Bagram” alrededor de las 5 de la mañana. El comunicado indicó que las fuerzas afganas respondieron con “sistemas antiaéreos y de defensa antimisiles” y que lograron frustrar el ataque.

No hubo una respuesta inmediata del ejército o del gobierno de Pakistán sobre la afirmación de Kabul de intentos de ataques aéreos contra Bagram ni sobre los combates en curso.

Bagram fue la mayor base militar de Estados Unidos en Afganistán. Los talibanes se hicieron con ella mientras avanzaban por el país y tomaban el control tras la caótica retirada de Estados Unidos del país en 2021. El año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que quería restablecer una presencia de Estados Unidos en la base.

Los combates actuales comenzaron cuando Afganistán lanzó un amplio ataque transfronterizo la noche del jueves, que describió como una represalia por ataques aéreos paquistaníes del domingo anterior.

Pakistán había dicho que su ataque aéreo tuvo como objetivo al proscrito grupo Talibán paquistaní, también conocido como Tehreek-e-Taliban Pakistan, o TTP. Afganistán sostuvo que solo murieron civiles.

El grupo armado TTP, que es independiente pero está estrechamente aliado con los talibanes gobernantes de Afganistán, opera dentro de Pakistán, donde se le ha responsabilizado de cientos de muertes en atentados con bombas y otros ataques a lo largo de los años. Pakistán acusa al gobierno talibán de Afganistán de proporcionar un refugio seguro dentro de Afganistán al TTP, una acusación que Afganistán niega.

Tras el ataque afgano del jueves, el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Mohammad Asif, afirmó que “nuestra paciencia se ha agotado. Ahora es una guerra abierta entre nosotros”.

En los combates en curso, cada parte afirma haber matado a cientos de efectivos del otro bando, y ambos gobiernos sitúan sus propias bajas en cifras drásticamente menores.

Dos funcionarios de seguridad paquistaníes dijeron que las fuerzas terrestres de Pakistán aún controlaban el domingo un puesto afgano clave y un área de 32 kilómetros cuadrados (12 millas cuadradas) en el sector meridional de Zhob, cerca de la provincia de Kandahar, después de haberla tomado durante los combates del viernes. El puesto capturado y el área circundante siguen bajo control paquistaní, añadieron. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente.

En Kabul, el gobierno afgano rechazó las afirmaciones de Pakistán. El portavoz adjunto del gobierno, Hamdullah Fitrat, calificó los reportes de “infundados”.

Funcionarios afganos dijeron que los combates continuaron durante la noche y se extendieron hasta el domingo en las zonas fronterizas.

El portavoz del mando policial de la provincia de Nangarhar, Said Tayyeb Hammad, dijo que se utilizaron misiles antiaéreos desde la capital provincial, Jalalabad, y áreas circundantes contra aviones de combate paquistaníes que sobrevolaban la zona la mañana del domingo.

El portavoz del Ministerio de Defensa, Enayatulah Khowarazmi, dijo que las fuerzas afganas lanzaron contraataques con francotiradores a través de la frontera desde las provincias de Nangarhar, Paktia, Khost y Kandahar durante la noche. Afirmó que se derribaron dos drones paquistaníes y que decenas de soldados paquistaníes murieron.

Fitrat dijo que ataques con drones paquistaníes alcanzaron viviendas civiles en la provincia de Nangarhar a última hora del sábado, matando a una mujer y a un niño, mientras que fuego de mortero mató a otro civil al impactar una casa en la provincia de Paktia.

No hubo una respuesta inmediata a las afirmaciones por parte de funcionarios paquistaníes.

Elena Becatoros informó desde Atenas, Grecia. Munir Ahmed contribuyó a este reporte desde Islamabad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.