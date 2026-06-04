‘Scary Movie 6’ debutó con una pésima calificación en Rotten Tomatoes tras 13 años de espera

La franquicia Scary Movie regresó oficialmente después de 13 años, aunque las primeras reacciones sugieren que muchos críticos creen que la icónica saga de parodias de terror nunca debió volver.

Con una dura calificación del 32 % en Rotten Tomatoes, las reseñas negativas comenzaron a acumularse antes del estreno de Scary Movie 6 —titulada Scary Movie—, previsto para el 5 de junio.

La saga construyó su identidad a partir de la parodia de películas y franquicias populares del género. Esta nueva entrega, la primera desde 2013, reunió otra vez a varios de sus rostros más reconocibles: Marlon Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris y Regina Hall.

La propuesta apunta a burlarse de buena parte del cine de terror de la última década, con guiños a títulos como Ma (2019), M3GAN (2022) y éxitos más recientes como Weapons y Sinners, ambas estrenadas en 2025.

Sin embargo, esa extensa colección de referencias no parece haber alcanzado para convencer a los críticos. Las primeras reseñas describen una historia predecible y chistes que muchos consideran anticuados, pese a que la popularidad de la saga siempre estuvo ligada al humor absurdo, las referencias irreverentes y la sátira metatextual.

Al momento de publicación, la producción registra una puntuación de 37 sobre 100 en Metacritic, considerada generalmente desfavorable, y un promedio de 3.0 estrellas en Letterboxd. Aunque todavía faltan más reseñas para consolidar su calificación en Rotten Tomatoes, la recepción inicial sugiere que esta comedia para mayores de 18 años tendrá dificultades para convencer a la crítica.

open image in gallery ‘Scary Movie 6’ está siendo destrozada por la crítica tras marcar el regreso de la franquicia de parodias de terror después de 13 años ( © 2026 Paramount Pictures )

“Lamentablemente, la efectividad de los chistes en Scary Movie 2026 es bastante baja; parece que apenas tres o cuatro de cada diez funcionan”, escribió un usuario en Rotten Tomatoes.

Otro espectador describió la producción como “un reinicio desastroso que se aferra a fórmulas cómicas gastadas y poco inspiradas, sin originalidad ni entusiasmo”.

Una tercera crítica publicada en la plataforma fue todavía más dura:

“La película parece una simple excusa para encadenar referencias y chistes internos sobre cine, así que todo depende de qué tan bien funcionen sus sketches. El resultado es una experiencia agotadora que se siente larga incluso con apenas 96 minutos de duración”.

open image in gallery Marlon Wayans encabeza el elenco del más reciente reinicio de la saga de parodias de terror ( Paramount )

Las críticas negativas llegan después de que Marlon Wayans, cocreador de la franquicia junto a sus hermanos y recordado por interpretar a Shorty, advirtiera que la nueva entrega podría “ofender a algunas personas”, ya que los guionistas prometieron no ponerse límites al momento de escribir el material.

“Siempre ha sido así”, dijo el actor a Entertainment Weekly. “Solo queremos hacer reír a todo el mundo y no nos preocupa si alguien es sensible. Incluso las personas más sensibles necesitan aprender a reírse de sí mismas”.

Luego añadió: “Solo quiero que entiendan algo: no nos burlamos únicamente de ustedes; ustedes también pueden reírse de los demás”.

Scary Movie llegará a los cines este viernes y tendrá una duración de 95 minutos.

Traducción de Leticia Zampedri