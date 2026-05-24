“The Mandalorian and Grogu” lidera la taquilla y “Obsession” crece en su 2do fin de semana

Tras casi siete años lejos de la gran pantalla, una nueva película de Star Wars atrajo este fin de semana a un público sólido a los cines de todo el mundo, aunque sin romper ningún récord. Según estimaciones del estudio difundidas el domingo, “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” recaudó 82 millones de dólares en ventas de entradas en 4.300 salas de Estados Unidos y Canadá. Se espera que, para el lunes, el fin del feriado del Día de los Caídos, haya obtenido 102 millones de dólares en el mercado estadounidense y 165 millones de dólares a escala mundial.

La película, una continuación de la serie de Disney+ “The Mandalorian”, superó las expectativas para el fin de semana de estreno, pero también se ubica en el extremo bajo de los estrenos de Star Wars de la era Disney, más cerca de “Solo: A Star Wars Story”, que recaudó 103 millones de dólares en el periodo de cuatro días del Día de los Caídos en 2018. Aunque “Solo” fue considerada un desastre, las métricas en torno a “The Mandalorian and Grogu” son un poco distintas.

El presupuesto de producción de “Solo” rondó los 300 millones de dólares, mientras que “The Mandalorian and Grogu” se hizo por bastante menos —165 millones de dólares según se informó—, sin contar los costos de mercadotecnia y promoción. Eso hace más probable el camino hacia la rentabilidad, especialmente si se toman en cuenta las calificaciones positivas del público. Aunque la crítica estuvo entre tibia y negativa con la película (actualmente tiene 63% en Rotten Tomatoes), los compradores de entradas en general le dieron una A- en CinemaScore. Los niños menores de 13 años están especialmente entusiasmados con el film: le otorgaron una A en CinemaScore y un 5 perfecto en PostTrak. Los padres también le dieron 5 de 5.

La película, dirigida por Jon Favreau, tiene como protagonista a Pedro Pascal en el papel del cazarrecompensas homónimo y lo pone a él y a su diminuto compañero verde en una misión para salvar a Rotta the Hutt, hijo de Jabba, con la voz de Jeremy Allen White.

“Star Wars: The Mandalorian and Grogu” también podría evaluarse con cierta indulgencia por el componente de streaming, tanto porque comenzó como una serie como porque, con el tiempo, terminará como un valor añadido en Disney+, que tenía apenas alrededor de un mes de vida cuando la última película de Star Wars, “The Rise of Skywalker”, se estrenó en diciembre de 2019.

Star Wars, como marca, atraviesa un periodo de transición bajo su nuevo equipo de liderazgo, formado por Dave Filoni y Lynwen Brennan; a principios de este año se anunció que la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, quien produjo “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, dejaría el cargo tras 13 años. La pregunta para la industria es si el interés del público por Star Wars en la gran pantalla podría haberse enfriado ligeramente y si la próxima “Star Wars: Starfighter”, que se estrenará el año que viene y será protagonizada por Ryan Gosling, dará una respuesta definitiva. Hasta entonces, la esperanza es que las sólidas calificaciones del público y las encuestas a la salida de las salas impulsen el entusiasmo generado por el boca a boca en las próximas semanas.

“Los espectadores mandan”, afirmó Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado en Comscore. “Creo que, dada la reacción del público y las calificaciones que están llegando de padres y niños, esto va a mantenerse por mucho tiempo”.

El boca a boca sin duda ayudó a que la película de terror romántico de Curry Barker, “Obsession”, desafiara la trayectoria estándar de taquilla y tuviera un mejor desempeño en su segundo fin de semana. La cinta de Focus Features registró un asombroso aumento del 30% en ventas de entradas, al recaudar 22,4 millones de dólares en 2.655 salas.

“Eso realmente es inédito”, señaló Dergarabedian. “Y es una prueba de cómo este ruido en redes sociales de espectadores más jóvenes está alimentando el factor FOMO”, afirmó, refiriéndose por sus siglas en inglés al miedo de perderse una experiencia significativa.

El estudio, que adquirió la película de micropresupuesto por unos 15 millones de dólares, proyecta que habrá recaudado 28,2 millones de dólares para el final del lunes, llevando su total acumulado a 58,5 millones de dólares. Se quedó con el segundo lugar, mientras que “Michael” aterrizó en el tercer puesto con 20 millones de dólares en el fin de semana largo. La biografía de Michael Jackson ya ha recaudado 782,4 millones de dólares.

“Obsession” también superó a la nueva película de terror “Passenger”, un estreno de Paramount Pictures con Melissa Leo, que obtuvo una recaudación estimada de 8,7 millones de dólares en 2.534 ubicaciones. Se espera que gane 10,5 millones de dólares en sus primeros cuatro días. La película recibió malas reseñas tanto de la crítica (44% en Rotten Tomatoes) como del público (B- en Cinema Score).

La colorida historia de robo en tiendas de Boots Riley, que se cruza con una sátira social surrealista, “I Love Boosters”, también se estrenó este fin de semana con 3,7 millones de dólares. Este lanzamiento del estudio Neon está protagonizado por Keke Palmer y Demi Moore.

La mezcla de películas de este año no le llegó ni a los talones al fin de semana récord del Día de los Caídos del año pasado, encabezado por “Lilo & Stitch” en acción real de Disney y “Mission: Impossible — The Final Reckoning”. El periodo total de cuatro días de este año rondará los 211 millones de dólares, una caída de alrededor del 36% frente a los 330 millones de dólares del año pasado. También está lejos de la desastrosa taquilla del fin de semana del Día de los Caídos de 2024, el nivel más bajo en 30 años, cuando se estrenó “Furiosa: A Mad Max Saga”.

Las 10 mejores películas en la taquilla de Estados Unidos y Canadá

Debido a que las cifras finales de ambos países se publicarán el martes, esta lista toma en cuenta las ventas estimadas de entradas de viernes a domingo en salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. “Star Wars: The Mandalorian and Grogu”, 82 millones de dólares.

2. “Obsession”, 22,4 millones de dólares.

3. “Michael”, 20 millones de dólares.

4. “The Devil Wears Prada 2”, 12,6 millones de dólares.

5. “The Sheep Detectives”, 9 millones de dólares.

6. “Passenger”, 8,7 millones de dólares.

7. “Mortal Kombat II”, 6,2 millones de dólares.

8. “I Love Boosters”, 3,7 millones de dólares.

9. “The Super Mario Galaxy Movie”, 3,2 millones de dólares.

10. “Project Hail Mary”, 2,7 millones de dólares.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.