EEUU impone sanciones al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en nueva medida de presión

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y otras cuatro personas, según un documento publicado el jueves en el sitio web del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Entre los sancionados figura Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro.

Las sanciones se conocen después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra la nación caribeña.

Las nuevas sanciones aumentan la presión sobre el gobierno cubano, pero distan mucho de ser la primera vez que Estados Unidos impone sanciones contra jefes de Estado o de gobierno y sus familiares.

Estados Unidos sancionó al expresidente sudanés Omar Bashir y al expresidente zimbabuense Robert Mugabe a comienzos de la década de 2000 y, más recientemente, impuso sanciones contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.