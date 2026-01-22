Ryan Coogler, Leonardo DiCaprio, Rose Byrne y Diane Warren reciben nominaciones al Oscar

El director Ryan Coogler habló el guion de la película de vampiros con influencia de blues "Sinners" ("Pecadores"), nominada a un récord de 16 Oscar, que dedicó a un difunto tío.

Rose Byrne, quien se enteró de su nominación a mejor actriz en medio de la noche en Australia, habló sobre la intensa experiencia de perfeccionar su turbulento personaje durante un proceso de ensayo de cinco semanas.

Leonardo DiCaprio destacó la profunda experiencia comunitaria de ver cine en una sala y sumergirse en una película.

En todo Hollywood, los nominados al Oscar reflexionaron el jueves sobre el trabajo que los llevó a su reconocimiento. A continuación, al unas de las reacciones destacadas a las nominaciones al Oscar de este año. Las citas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

Ryan Coogler, por “Sinners”

"Escribí este guion para mi tío que falleció hace 11 años. Me imagino que está escuchando algo de música blues ahora mismo para celebrar. Me encanta hacer películas. Me siento honrado de despertarme todos los días y hacerlo. Estuve escribiendo anoche. Por eso no dormí mucho. Honestamente, hermano, todavía me siento un poco dormido ahora mismo" — En entrevista con The Associated Press. Coogler está nominado a mejor película, director y guion.

Leonardo DiCaprio, por “One Battle After Another”

"Al final del día se trata de intentar estar en películas que sean memorables. Para mí, lo que importa son las grandes ideas y el cine original. Lo único que siento que es inherente a nosotros como especie es la idea de reunirnos y sentir cualquier gran pieza de música, de ópera, la experiencia comunitaria de ver una película juntos y captar emociones con una población de personas a tu alrededor" — En una entrevista con AP. DiCaprio está nominado a mejor actor.

Rose Byrne, por “If I Had Legs I'd Kick You” (“Si pudiera, te daría una patada”)

"Hicimos la película en 27 días por unos 8,50 dólares, y fueron dos tomas, tal vez tres. Y la bendición fue que, durante cinco semanas, (la directora Mary Bronstein) y yo nos reunimos tres días a la semana y solo ensayamos. Simplemente, hablamos a través del guion, página tras, página tras página. Esa preparación fue un regalo. Y Mary insistió en eso. Ella estaba muy enfocada en el rendimiento. Y este papel fue un regalo, fue un regalo absoluto para una actriz. Simplemente no quería arruinarlo.

Al recibir la noticia: "Estamos a media noche en Australia. Me estaba quedando dormida y luego (mi esposo Bobby Cannavale) comienza a hacerme FaceTime (desde Nueva York) porque quería intentar quedarme despierta, pero era muy tarde. Y luego él comenzó a gritar, fue como '¡Dijeron tu nombre!', y luego mis padres entraron en la habitación, estaban como '¡Oh Dios mío!' y luego todos estábamos gritando, y eso fue todo. Ahora he tenido una inyección de adrenalina y estoy completamente despierta" — En entrevista con AP. Byrne está nominada a mejor actriz.

Ludwig Göransson, por “Sinners”

"Nos despertamos con un montón de mensajes y llamadas increíbles y hermosos. Y es muy parecido a un asunto familiar, esta película. Todos en “Sinners”, hemos estado trabajando juntos durante mucho tiempo y somos como una familia. Lo genial de esta película, y lo increíble de esta película, es que trata sobre la música blues. Se trata de un guitarrista. ... Cualquier cosa que estemos escuchando hoy en la radio y de la cultura occidental, sabes, no existiría si no fuera por el blues. Ryan (Coogler) pudo mostrar eso en la película y a través de la película" — En entrevista con AP. Göransson está nominado a mejor música original y canción original por “I Lied to You.”

Diane Warren, por “Dear Me” de “Diane Warren: Relentless”

"Es increíble. Mira, no es fácil ser nominado. Y hay muchas canciones, y de películas más grandes, o lo que sea. ... Siempre digo esto, realmente lo digo de corazón, que ser nominado es ganar porque estos son los mejores de los mejores en los campos del cine, la música, que votan por ti. Y el hecho de que una canción mía gane su respeto significa todo para mí" — En entrevista con AP. Warren está nominada a mejor canción original por “Dear Me”, es su 17ª nominación.

Liza Marshall, por “Hamnet”

"Seguimos asombrados por las profundas conexiones emocionales de las personas con la película. Al final, la gente no se levanta, se sienta y ve los créditos, porque quieren un momento en la oscuridad antes de volver a salir al mundo real. Está conectando con la gente a un nivel emocional profundo que siempre quisimos, pero es tan emocionante que esté sucediendo".

Sobre la estrella Jessie Buckley: "Hay algo en ella que es primitivo. Cuando la ves, no está actuando, simplemente está siendo. Hay tantos momentos en la película donde puedes ver la historia desarrollándose en su rostro, sin palabras. No puedo pensar en otro actor que pueda hacer eso de esa manera" — En entrevista con AP. Marshall es productora de “Hamnet”, nominada a mejor película.

Alexandre Desplat, por “Frankenstein”

“Estoy muy feliz. Es una gran noticia del día. Es el proyecto soñado de (el director) Guillermo (del Toro) desde que era niño, pero también es el tercer movimiento de un tríptico, que comienza con "The Shape of Water” (“La forma del agua”) (sobre una) criatura, “Pinocho”, una criatura y luego “Frankenstein”, la criatura. Así que son tres historias sobre el amor, la empatía por las personas que son diferentes. La forma en que Guillermo me dio el espacio para escribir música es, creo — (cómo va) desde un pequeño violín solo hasta una gran orquesta sinfónica con coro — es todo lo que un compositor puede soñar" — En entrevista con AP. Desplat está nominado a mejor música original.

Nicholas Pike, por “Sweet Dreams Of Joy” de “Viva Verdi!”

Me siento muy ansioso de repente. Pero emocionante, sabes, realmente emocionante. Estoy superemocionado de que un aria operística contemporánea haya sido nominada, lo cual no sucede muy a menudo. He hecho un par de documentales centrados en la música, y los encuentro increíblemente emocionantes para trabajar porque tratan sobre la forma de arte, ¿sabes? Y así que este en particular trata sobre Verdi y la música de Verdi y su hogar de retiro que construyó para cantantes de ópera y músicos — quiero decir, ¿qué podría ser más increíble que eso? — En entrevista con AP. Pike está nominado a mejor canción original por “Sweet Dreams Of Joy”.

Bryce Dessner, por “Train Dreams” de “Train Dreams”

"Es una maravillosa noticia. No voy a mentir. He ganado Grammy antes, pero los Oscar siempre se sintieron como un mundo completamente diferente. Es una película realmente hermosa y pequeña ... y es maravilloso haber colaborado con Nick Cave en esta canción para esta película. Él es, como, una gran influencia y héroe musical mío y de mi banda, The National. Y poder hacer esto con él es extraespecial. “Train Dreams” es una película sobre el duelo y la pérdida y la empatía humana ... Y creo que especialmente ahora en el tiempo en que vivimos, con tanto conflicto y sufrimiento en el mundo, creo que una película sobre la empatía y sobre el duelo realmente es algo con lo que todos pueden relacionarse, independientemente de dónde te encuentres" — En entrevista con AP. Dessner está nominado a mejor canción original por “Train Dreams” de “Train Dreams”.

___

Para más cobertura de los Oscars y las nominaciones, visita https://apnews.com/hub/academy-awards.