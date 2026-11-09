Todo apunta a que 2026 será uno de los años más calurosos jamás registrados, debido a la combinación de décadas de calentamiento global provocado por la actividad humana y un fenómeno de El Niño de intensidad excepcional.

Un informe publicado el lunes por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advierte que los últimos 12 años han sido los más cálidos desde que comenzaron los registros, mientras que los últimos cuatro encabezan la clasificación. Entre enero y septiembre de 2026, la temperatura media global de la superficie del planeta se situó casi 1,47 °C por encima de los niveles preindustriales.

Sin embargo, los expertos prevén que esa cifra aumente durante los últimos meses del año debido al efecto de calentamiento de El Niño, un fenómeno climático natural. De hecho, el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, de la Unión Europea, ya advirtió que es muy probable que 2026 se convierta en el segundo año, después de 2024, en superar temporalmente el umbral de 1,5 °C de calentamiento respecto de los niveles preindustriales, establecido como referencia en el Acuerdo de París de 2015.

open image in gallery Los efectos del fenómeno de El Niño podrían prolongarse hasta 2027 ( Organización Meteorológica Mundial, OMM )

El documento, titulado Actualización sobre el estado del clima de la OMM 2026, se publica mientras los países se preparan para participar en la cumbre climática COP31 de las Naciones Unidas, que se celebrará en Turquía del 9 al 20 de noviembre.

Además del aumento de las temperaturas, el informe revela que el nivel medio del mar alcanzó un máximo histórico y que las temperaturas de la superficie oceánica registraron nuevos récords mensuales durante 2026.

La situación también es preocupante para los glaciares, cuyo retroceso a largo plazo continúa. Según el estudio, el volumen de hielo perdido durante 2025 habría sido suficiente para llenar cinco piscinas olímpicas por segundo a lo largo de todo el año, mientras que las reservas de agua dulce también muestran una tendencia descendente desde 2014.

“Todos los indicadores cuentan la misma historia”, declaró John Kennedy, responsable de información climática de la OMM, durante una conferencia de prensa en Ginebra previa a la cumbre. “Estamos viendo cómo el calor atrapado por los gases de efecto invernadero se manifiesta en los océanos, la atmósfera, el derretimiento del hielo y el aumento del nivel del mar”.

Por su parte, se espera que el fenómeno de El Niño de este año, que se produce cuando la temperatura superficial del océano en el Pacífico tropical oriental supera en al menos 0,5 °C su promedio a largo plazo, alcance su máxima intensidad en diciembre.

open image in gallery El verano de este año fue uno de los más calurosos desde que comenzaron los registros ( Reuters )

Esto significa que los fenómenos meteorológicos extremos asociados a El Niño podrían prolongarse hasta bien entrado 2027. Sin embargo, este fenómeno no genera calor adicional en el planeta, sino que libera parte de la energía térmica acumulada en los océanos.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), los océanos absorben alrededor del 90 % del exceso de calor retenido por los gases de efecto invernadero, emitidos principalmente por la quema de combustibles fósiles.

“Hemos entrado en una nueva era de fenómenos climáticos extremos”, advirtió el secretario general de la ONU, António Guterres. “Un fenómeno de El Niño de proporciones excepcionales coincide con un planeta ya sobrecalentado por el cambio climático provocado por el ser humano. Los récords climáticos siguen batiéndose, mientras que las consecuencias humanas son cada vez mayores. Y quienes menos han contribuido a esta crisis son los primeros en sufrir sus efectos y quienes soportan las peores consecuencias”.

Ante este panorama, Guterres instó a los líderes mundiales a “tomarse en serio” la crisis climática mediante una reducción más rápida de las emisiones, la aceleración de la transición de los combustibles fósiles a las energías limpias y el aumento de la financiación y las medidas de protección destinadas a los países más vulnerables.

Traducción de Leticia Zampedri