Pasajero de Royal Caribbean, protagonista de un video viral de un tobogán roto, planea demandar a la compañía tras sufrir una lesión

Un pasajero de Royal Caribbean que resultó herido al usar un tobogán acuático planea demandar a la compañía de cruceros, según su abogado.

El incidente ocurrió el jueves pasado a bordo del Icon of the Seas, cuando el hombre descendía por el tobogán Frightening Bolt.

Mientras se deslizaba, un panel de vidrio acrílico en el costado izquierdo se agrietó de forma repentina y dejó un agujero a su paso.

El incidente a bordo del crucero fue captado por las cámaras ( Getty/Jim Muldoon )

Según su abogado, Alex Pérez, el vidrio le cortó la piel al hombre, quien ahora tiene previsto presentar una demanda contra la compañía. Pérez explicó a Local10 que su cliente resultó herido durante el incidente.

En el informe inicial no se precisó la gravedad de las lesiones, aunque Royal Caribbean confirmó que el pasajero recibió atención médica a bordo.

En un video del incidente, compartido en redes sociales, se mostraba agua saliendo a chorros del agujero mientras los pasajeros observaban desde abajo.

En la grabación se escucha a Jim Muldoon, quien captó el momento, preguntar: “¿La persona se cayó?”, mientras los presentes corrían a alertar a cualquiera que estuviera en la parte alta del tobogán.

Lillian Destefano, testigo del tenso episodio, dijo sentirse agradecida de que la situación no hubiera sido más grave.

“Según tengo entendido, ya estaba agrietado”, contó a Local10, refiriéndose al tobogán. “El caballero que bajó antes solo sufrió un corte leve, pero cuando el siguiente descendió, el vidrio lo cortó y luego se desprendió. El agua empezó a salir a borbotones. Nadie cayó, gracias a Dios”.

El incidente ocurrió a bordo del Icon of the Seas, crucero de Royal Caribbean ( Getty Images )

Un vocero de Royal Caribbean Group declaró a Local10 el viernes: “Nuestro equipo brindó atención médica a un pasajero adulto cuando un panel de vidrio acrílico se desprendió de un tobogán acuático mientras el pasajero pasaba por él”. La compañía informó que el tobogán permaneció cerrado durante el resto del viaje, a la espera de una investigación.

El crucero hizo escala en la isla Coco Cay de Royal Caribbean antes de regresar al Puerto de Miami el sábado por la mañana. The Independent contactó a la compañía para solicitar comentarios.

El Icon of the Seas está entre los cruceros más grandes del mundo, con 20 cubiertas, más de 2.800 camarotes y capacidad para 7.600 pasajeros y 2.350 tripulantes. Según la compañía, también cuenta con el parque acuático más grande en alta mar, que incluye seis toboganes con récords mundiales.

Traducción de Leticia Zampedri