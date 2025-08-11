Migrantes que regresan a Venezuela enfrentan deudas y duras condiciones de vida

Las manos de Yosbelin Pérez han fabricado decenas de miles de planchas redondas de aluminio que las familias venezolanas calientan cada día para cocinar arepas. Ella siente un profundo orgullo al hacer el famoso “budare”, el denominador común entre las casas rurales con techos de zinc y los apartamentos de la ciudad, pero no posee nada a su nombre a pesar de tener años vendiendo utensilios de cocina.

De hecho, Pérez debe alrededor de 5.000 dólares porque ella y su familia nunca lograron llegar a Estados Unidos, donde esperaban escapar de la arraigada crisis política, social y económica de Venezuela. Ahora, como miles de venezolanos que han regresado voluntariamente o de otra manera a su país este año, están comenzando de nuevo mientras la crisis empeora.

“Cuando decidí irme, yo vendí todo: casa, corotos, carro, todo lo de mi fábrica –moldes, arena– me quedé sin nada”, recordó Pérez, de 30 años, en la casa de sus suegros en el oeste de Venezuela. “Llegamos a Mexico, estuvimos siete meses allá, y cuando en enero entro el presidente, (dije) ¡vámonos!”.

Ella, su esposo y sus cinco hijos regresaron a su país sudamericano en marzo.

La pandemia de COVID-19 empujó a los migrantes a EEUU

Más de 7,7 millones de venezolanos han migrado desde 2013, cuando la economía de su país, dependiente del petróleo, se desmoronó. La mayoría se estableció en América Latina y el Caribe, pero después de la pandemia de COVID-19, los migrantes vieron a Estados Unidos como su mejor oportunidad para mejorar sus condiciones de vida.

Muchos venezolanos ingresaron a Estados Unidos bajo programas que les permitieron obtener permisos de trabajo y los protegieron de la deportación. Pero desde enero, la Casa Blanca ha terminado con las protecciones para inmigrantes y ha buscado agresivamente su deportación mientras el presidente Donald Trump cumple su promesa de campaña de limitar la inmigración a su país.

El presidente venezolano Nicolás Maduro se negó durante mucho tiempo a aceptar a los venezolanos deportados, pero cambió de rumbo a principios de este año bajo la presión de la Casa Blanca. Ahora, los inmigrantes llegan regularmente al aeropuerto a las afueras de la capital, Caracas, en vuelos operados por un contratista del gobierno de Estados Unidos o la aerolínea estatal de Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos ha defendido sus audaces movimientos, incluyendo el envío de más de 200 venezolanos a una prisión en El Salvador durante cuatro meses, argumentando que muchos de los inmigrantes pertenecían a la violenta pandilla Tren de Aragua. La administración no proporcionó evidencia para respaldar la acusación general. Sin embargo, varios inmigrantes recientemente deportados han dicho que las autoridades estadounidenses juzgaron erróneamente sus tatuajes y los usaron como excusa para deportarlos.

Maduro declara “emergencia económica”

Muchos de los que regresan a casa, como Pérez y su familia, están encontrando condiciones de vida más duras que cuando se fueron, ya que una crisis monetaria, la inflación de tres dígitos y los salarios escasos han hecho que los alimentos y otras necesidades sean inasequibles, ya no decir el vehículo, la casa y los electrónicos que vendieron antes de migrar. El salario mínimo mensual de 130 bolívares, 1,02 dólares al lunes, no ha aumentado en Venezuela desde 2022. La gente suele tener dos, tres o más trabajos para juntar dinero.

Este último capítulo de la crisis de 12 años incluso llevó a Maduro a declarar una “emergencia económica” en abril.

David Rodríguez migró dos veces a Colombia y Perú antes de intentar llegar a Estados Unidos. Salió de Venezuela el año pasado, cruzó a pie el traicionero Tapón del Darién, atravesó Centroamérica y caminó, se subió a un tren y tomó autobuses por todo México. Luego se entregó a las autoridades de inmigración de Estados Unidos en diciembre, pero estuvo detenido durante 15 días y fue deportado a México.

Sin dinero, Rodríguez, de 33 años, trabajó como conductor de mototaxi en Ciudad de México hasta que ahorró suficiente dinero para comprar su boleto de avión de regreso a Venezuela en marzo.

“Subir a Estados Unidos … fue un atraso totalmente”, dijo sentado en la casa de un pariente en Caracas. “Ahorita estoy que no sé qué hacer sino salir de las deudas primero que todo”.

Debe pagar 50 dólares a la semana por una motocicleta que compró para trabajar como conductor de mototaxi. En una buena semana, dijo, puede ganar 150, pero hay otras en las que solo gana lo suficiente para cumplir con el pago de 50 dólares.

Migrantes buscan prestamistas

Algunos migrantes se inscribieron en escuelas de belleza y pastelería o se convirtieron en repartidores de comida después de ser deportados. Otros ya emigraron a España. Muchos buscaron prestamistas.

El cuñado de Pérez, quien también fabricaba utensilios de cocina de aluminio antes de migrar el año pasado, le está permitiendo usar el horno y otros equipos que dejó en su casa en Maracaibo para que la familia pueda ganarse la vida. Pero la mayor parte de las ganancias de Pérez se destinan a cubrir la tarifa de interés mensual del 40% de un préstamo de 1.000 dólares.

Como si la deuda no fuera suficiente, Pérez también tiene que preocuparse por la razón exacta que la llevó a irse: la extorsión.

Pérez dijo que ella y su familia huyeron de Maracaibo después de pasar varias horas bajo custodia policial en junio de 2024 por negarse a pagarle a un oficial 1.000 dólares. El oficial, dijo Pérez, llamó a su puerta y exigió el dinero a cambio de permitirle seguir operando su negocio de utensilios de cocina sin licencia en su patio trasero.

Dijo que los oficiales la localizaron a su regreso y ya le exigieron dinero.

"Yo trabajo para vivir del diario… La semana pasada vinieron unos guardias. ‘Mira para que me apoyes’", le dijeron a Pérez a principios de julio.

“Entonces si no le doy, se presentan otros… 5 dólares le transferí… tiene que ser más de 5 porque si no pelean con uno”.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.