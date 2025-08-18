Fiscal llama a Roblox “el lugar perfecto para pedófilos” tras demanda y pedidos de renuncia del CEO

La principal procuradora de Luisiana ha demandado a la plataforma Roblox, acusándola de no proteger a los menores de los depredadores en línea y refiriéndose a ella como el “lugar perfecto para los pedófilos”.

En la demanda presentada el jueves en el 21.º Distrito Judicial de Luisiana, la fiscal general Liz Murrill imputa a Roblox Corporation por el diseño negligente de su plataforma, que no cuenta un riguroso proceso de verificación de edad.

Según el expediente de 42 páginas, decenas de millones de usuarios pueden crear fácilmente cuentas con fechas de nacimiento falsas, lo que permite a los adultos hacerse pasar por niños y, a los menores de edad, eludir los controles destinados a proteger a menores de 13 años.

Alrededor del 20 % de los 82 millones de usuarios de Roblox tienen menos de nueve años, según el informe anual 2024-25 de la empresa.

La plataforma ofrece un amplio catálogo de juegos y “experiencias”. Un número considerable de ellos están diseñados por los usuarios e incluyen mensajería en tiempo real, mientras que una cantidad más pequeña ofrece chat de voz para cuentas de mayores de 13 años.

Como parte de su demanda, la fiscal general de Luisiana Liz Murrill compartió una captura de pantalla de una experiencia de juego llamada "Escape to Epstein Island" (Escape a la isla Epstein) ( Liz Murrill/X )

La demanda apunta a una serie de “experiencias” de juego sexualmente explícitas en la plataforma. Entre ellas figuran “Escape to Epstein Island” (Escape a la isla Epstein), en referencia al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, y 600 juegos relacionados con Sean “Diddy” Combs, declarado culpable el mes pasado de dos cargos de transporte de personas con fines de prostitución.

Otra experiencia llamada “Duchas públicas”, que invitaba a los usuarios a “actuar roles y relajarse” juntos, tuvo más de 580.000 visitas, según una captura de pantalla del Departamento de Justicia de Luisiana compartida por Murill en X.

La demanda alega que un hombre arrestado en Luisiana el mes pasado bajo sospecha de poseer material de abuso sexual a menores estaba utilizando la plataforma en el momento en que fue detenido. Había utilizado tecnología de alteración de la voz para imitar el sonido de una mujer joven, con el fin de atraer y explotar sexualmente a menores en la plataforma.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, presentó el jueves la demanda contra Roblox Corporation ( Getty Images )

También acusa a Roblox de prácticas comerciales desleales, negligencia y enriquecimiento injusto, y solicita una orden permanente que prohíba a la empresa violar la ley de Luisiana o tergiversar sus características de seguridad.

Según la demanda, el hecho de que Roblox Corporation “no haya implementado las medidas de seguridad adecuadas y no haya notificado el peligro constituye el lugar perfecto para los pedófilos”.

En una declaración hecha pública el jueves, Murill expresó: “Roblox está plagado de contenido perjudicial y depredadores de menores porque prioriza el crecimiento de los usuarios, los ingresos y las ganancias sobre la seguridad de los niños”.

“Todos los padres deberían ser conscientes del peligro claro e inminente [que supone] Roblox para sus hijos, de modo que puedan evitar que ocurra lo impensable en su propia casa”.

Al ser consultado por NBC News, un portavoz de Roblox se negó a hacer comentarios sobre las acusaciones, citando un litigio pendiente. Aseguró que la empresa destina “recursos sustanciales” a ayudar a “detectar y prevenir contenidos y comportamientos inapropiados, incluidos intentos de dirigir a los usuarios fuera de la plataforma, donde las normas de seguridad y la moderación pueden ser menos estrictas que las nuestras”.

El congresista demócrata Ro Khanna inició una petición en línea contra Roblox y acusó a la plataforma de carecer de medidas de seguridad infantil adecuadas ( Getty Images for Court Accountab )

La empresa enfrenta una creciente oleada de demandas relacionadas con la seguridad y la explotación infantil, incluida una presentación federal en Texas que alega que un niño de 8 años fue explotado sexualmente en la plataforma.

Ambos partidos tienen a Roblox bajo la lupa. El representante demócrata Ro Khanna inició una petición en línea contra Roblox, donde acusa a la plataforma de carecer de medidas de seguridad infantil adecuadas. Su meta es reunir un millón de firmas para el viernes.

Por otro lado, la representante republicana del estado de Luisiana, Lauria Schlegal, expresó que la demanda de Murill era “una gran noticia”: “Roblox ha sido uno de los peores a la hora de proteger a los niños en su plataforma, y cada año cuestiona mis proyectos de ley de protección de menores en línea”, escribió en X.

David Baszucki, fundador y director ejecutivo de Roblox, enfrenta un creciente número de pedidos de dimisión tras el enfrentamiento de la empresa con los llamados vigilantes ( Getty )

El fundador y CEO de Roblox, David Baszucki, enfrenta pedidos de dimisión después de que su empresa enviara una carta de cese y desistimiento a un YouTuber conocido por exponer a presuntos depredadores de menores.

Según se informó, Roblox Corporation presentó la semana pasada una queja legal contra un creador de contenido de 22 años conocido como “Schlep” ―autodenominado “cazador de depredadores”―, quien afirma que sus investigaciones llevaron al arresto de seis individuos que intentaban engañar a menores en la plataforma.

Una petición que insta a Baszucki a “solucionar lo que ha provocado o renunciar” sumaba más de 64.000 firmas hasta la mañana del viernes. Otro video que menciona las peticiones para la renuncia del CEO de Roblox acumula más de 1,3 millones de visualizaciones en YouTube.

Traducción de Martina Telo