Meta avisa a jóvenes australianos que descarguen sus datos antes de prohibición de redes sociales

El gigante tecnológico Meta comenzó el jueves a enviar a miles de jóvenes australianos un aviso de dos semanas para que descarguen sus historiales digitales y eliminen sus cuentas de Facebook, Instagram y Threads antes de la entrada en vigor del primer veto mundial a los perfiles de menores de 16 años en redes sociales.

El gobierno de Australia anunció hace dos semanas que las tres plataformas de Meta, además de Snapchat, TikTok, X y YouTube, deben tomar medidas razonables para excluir a los titulares de cuentas australianas de menos de 16 años a partir del 10 de diciembre.

Meta, con sede en California, se convirtió el jueves en la primera de las afectadas en explicar cómo cumplirá con la ley. Meta contactó con miles de jóvenes titulares de cuentas a través de SMS y correo electrónico para advertirles que a partir del 4 de diciembre se comenzará a denegar el acceso a las plataformas a posibles menores.

"Hoy comenzaremos a notificar a los adolescentes afectados para darles la oportunidad de guardar sus contactos y recuerdos", señaló Meta en un comunicado.

Además, apuntó que esos usuarios podrán el preaviso para actualizar su información de contacto "para que podamos ponernos en contacto y ayudarles a recuperar el acceso una vez que cumplan 16 años".

Meta estimó que hay 350.000 australianos de entre 13 y 15 años en Instagram y 150.000 en Facebook. El país tiene 28 millones de habitantes.

Los titulares de cuentas que tengan 16 años o más y que recibieron el aviso por error pueden contactar con Yoti Age Verification y verificar su edad proporcionando documentos de identidad emitidos por el gobierno o un “video selfie”, agregó la empresa.

Terry Flew, codirector del Centro de IA, Confianza y Gobernanza de la Universidad de Sydney, apuntó que esa tecnología de reconocimiento facial tenía una tasa de error de al menos el 5%.

“A falta de un sistema de identificación obligatorio por parte del gobierno, siempre estamos buscando las mejores soluciones alternativas para estas cosas”, dijo Flew a la Australian Broadcasting Corp.

El gobierno advirtió a las plataformas que exigir a todos los titulares de cuentas que demuestren que tienen más de 15 años sería una respuesta poco razonable a las nuevas restricciones de edad. Sostiene que las plataformas tienen ya suficientes datos sobre muchos de esos titulares para determinar que no son niños pequeños.

No tomar medidas razonables para excluir a los niños de las redes sociales podría suponer multas de hasta 50 millones de dólares australianos (32 millones de dólares estadounidenses).

Antigone Davis, vicepresidenta y directora global de seguridad de Meta, afirmó que preferiría que las tiendas de aplicaciones —incluidas Apple App Store y Google Play— recopilaran la información sobre la edad cuando un usuario se registra y verificaran que tiene al menos 16 años para los operadores de aplicaciones como Facebook e Instagram.

“Creemos que se necesita un enfoque mejor: un sistema estándar, más preciso y que preserve la privacidad, como la verificación de edad a nivel del sistema operativo/tienda de aplicaciones”, señaló Davis en un comunicado.

“Esto, combinado con nuestra inversión en esfuerzos continuos para garantizar la edad... ofrece una protección más completa para los jóvenes en internet”, agregó.

Dany Elachi, fundador del grupo de padres Heaps Up Alliance, que abogó por la restricción en base a la edad para el uso de las redes sociales, dijo que los progenitores deberían comenzar a ayudar a sus hijos a planificar cómo pasarán las horas que actualmente les absorben esas plataformas.

Además, criticó que el gobierno no anunciara hasta el 5 de noviembre la lista completa de plataformas que se verán afectadas.

"Hay aspectos de la legislación que no apoyamos completamente, pero el principio de que los menores de 16 años están mejor en el mundo real es algo por lo que abogamos y estamos a favor", declaró Elachi.

"Cuando todos se quedan fuera, nadie queda fuera. Esa es la teoría. Sin duda, esperamos que eso sea lo que ocurra. Esperamos que los padres sean muy positivos al respecto y traten de ayudar a sus hijos a ver todas las posibilidades que ahora se les abren", agregó.

