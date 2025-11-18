Exsecretario del Tesoro Larry Summers renuncia a sus cargos públicos tras correos de Epstein

Larry Summers, expresidente de la Universidad de Harvard que en su día fungió como secretario del Tesoro de Estados Unidos, anunció en un comunicado que renuncia a sus compromisos públicos tras la divulgación de correos electrónicos que mostraban que mantuvo una relación amistosa con Jeffrey Epstein mucho después de que el financiero se declarara culpable de solicitar servicios sexuales a una menor en 2008.

El comunicado, enviado a The Harvard Crimson y otros medios el lunes, indicó que Summers se retira para "recuperar la confianza y reparar la relación con las personas más cercanas a mí".

"Estoy profundamente avergonzado de mis acciones y reconozco el dolor que han causado. Asumo plena responsabilidad por mi decisión equivocada de continuar comunicándome con el señor Epstein", señaló la nota.

Summers afirmó que continuará con la docencia. De acuerdo con su web, imparte varios cursos de economía en Harvard.

Epstein se suicidó en una cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba un juicio por cargos de abuso sexual y tráfico de menores.

Los correos electrónicos publicados la semana pasada mostraron que muchos en la vasta red de amigos ricos e influyentes del financiero mantuvieron el contacto con él mucho después de su declaración de culpabilidad en 2008.

En un email enviado a Epstein en 2019, Summers comentó las interacciones que había tenido con una mujer, escribiendo que “le dije qué estás haciendo. Ella dijo ‘Estoy ocupada’. Le dije que eres muy reservada”.

Epstein, quien a menudo escribía con errores ortográficos y gramaticales, le respondió: “reaccionaste bien... la molestia muestra interés. , no quejarse demostró fortaleza”.

Cuando se le preguntó por esos mensajes la semana pasada, Summers emitió un comunicado en el que señaló que tenía "grandes remordimientos en mi vida" y que su relación con Epstein fue un “gran error de juicio”.

Summers sirvió como secretario del Tesoro de 1999 a 2001, durante la presidencia de Bill Clinton. Fue presidente de Harvard durante cinco años, de 2001 a 2006, y actualmente es profesor y director del Centro Mossavar-Rahmani de Negocios y Gobierno de la institución.

