Trump firma ley para publicar archivos del caso Jeffrey Epstein tras resistirse durante meses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles un proyecto de ley que obliga a su gobierno a liberar archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cediendo a la presión política de su propio partido después de inicialmente resistirse a esos intentos.

Trump podría haber optado por liberar muchos de los archivos por su cuenta hace meses.

"Los demócratas han utilizado el tema 'Epstein', que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras asombrosas victorias", afirmó Trump en una publicación en redes sociales al anunciar que había firmado la iniciativa de ley.

El proyecto de ley requiere que el Departamento de Justicia libere todos los archivos y comunicaciones relacionadas con Epstein, así como cualquier información sobre la investigación de su muerte en una prisión federal en 2019, dentro de 30 días. Permite censurar información sobre las víctimas de Epstein por investigaciones federales en curso, pero la dependencia no puede retener información debido a "vergüenza, daño a reputación o delicadeza política".

Fue un giro notable de los acontecimientos para lo que una vez fue un intento descabellado de forzar la divulgación de archivos del caso por parte de una extraña coalición legislativa de demócratas, un antagonista republicano del presidente y un puñado de antiguos leales a Trump.

Pero durante el fin de semana, Trump dio un giro brusco sobre los archivos una vez que quedó claro que la acción del Congreso era inevitable. Insistió en que el asunto Epstein se había convertido en una distracción para la agenda del Partido Republicano e indicó que quería seguir adelante.

"Simplemente no quiero que los republicanos pierdan de vista todas las victorias que hemos tenido", expresó Trump en una publicación en redes sociales el martes por la tarde, explicando la razón de su abrupto cambio de postura.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con una votación de 427-1. El Senado lo aprobó posteriormente por unanimidad, omitiendo una votación formal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.