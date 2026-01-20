Reseña: Megadeth se despide con feroz álbum homónimo

Después de más de 40 años de desgarradores solos de guitarra, Megadeth se despide en sus propios y atronadores términos.

El 17º y último álbum de estudio homónimo de los pioneros del thrash metal ganadores del Grammy, que sale el viernes, establece rápidamente que esta no es una despedida sentimental.

“Today, I may bleed, but tonight you will die” (Hoy, puedo sangrar, pero esta noche morirás), gruñe el líder Dave Mustaine en "Tipping Point", la furiosa apertura del álbum que rezuma el clásico Megadeth con solos de guitarra abrasadores, riffs contundentes y un doble bombo a toda velocidad.

Eso es, hasta que Mustaine cambia abruptamente el ritmo con una ominosa advertencia. La música se ralentiza con cada línea, como si quienquiera que lo haya enfadado, podría ser personal, político o ambos, lo cual ha sido la agenda de Megadeth durante décadas, estuviera encontrando un final prematuro.

“You try to stop the footsteps / And stop the heart that beats” (Intentas detener los pasos / Y detener el corazón que late), gruñe Mustaine. "You will beg for silence / You will pray for peace” (Rogarás por silencio / Rezarás por paz).

Mustaine, el fundador de la banda y único miembro constante, anunció en agosto que era el “momento perfecto”, aún en la cima y en sus propios términos, para que Megadeth lanzara un álbum final.

Mustaine y Chris Rakestraw se unieron como coproductores por tercer álbum consecutivo. Es el debut de Megadeth para el guitarrista Teemu Mäntysaari y el primer lanzamiento de estudio con el bajista James LoMenzo desde "Endgame" en 2009. Dirk Verbeuren regresa en la batería para su segundo álbum.

Megadeth se mantiene fiel a sus raíces agresivas y de ritmo rápido, mientras también incorpora ritmos de tempo medio. Y hay una pista adicional que entusiasmará a los fanáticos del género: una versión reimaginada y acelerada de "Ride The Lightning" de Metallica. Mustaine, quien coescribió el clásico del metal antes de ser despedido de la banda en 1983 en sus días previos a Megadeth, la agregó para "rendir homenaje a donde mi carrera comenzó", dijo en un comunicado de prensa.

Mustaine, de 64 años, lleva a los oyentes dentro de sus pensamientos llenos de angustia en "Hey, God?!". Se disculpa por haber estado "ausente últimamente", pero añade: "He tenido muchas cosas en mente".

No es para menos. Los fanáticos de Megadeth han disfrutado de todo durante cuatro décadas.

"Let There Be Shred" es una pista optimista y de ritmo rápido que resume la misión de Mustaine en la música: “On the day I was born, a guitar in my hands / The earth started rumbling a thunderous command / To bash and to thrash, to bang my head / To smash my guitar and ‘Let There Be Shred!’” (El día que nací, una guitarra en mis manos / La tierra comenzó a retumbar un comando atronador / Para golpear y destrozar, para sacudir mi cabeza / Para romper mi guitarra y ’Let There Be Shred!')

"Puppet Parade" comienza con un solo meloso de Mäntysaari y fluye hacia un thrasher que encajaría en cualquier álbum anterior de Megadeth. Lo mismo ocurre con "Made To Kill", que comienza con una introducción de batería retumbante, y la amenazante "Obey The Call".

"The Last Note", la última pista original, es una despedida de 5 minutos y medio, impulsada por la guitarra pero conmovedora de Mustaine, rematada por una inquietante despedida hablada.

"So, here’s my last will, my final testament, my sneer” (Así que, aquí está mi última voluntad, mi testamento final, mi mueca), dice Mustaine con un último gruñido antes de terminar suavemente. “I came, I ruled, now I disappear” (Vine, goberné, ahora desaparezco).

Pero no antes de que "Megadeth" envíe a Mustaine y compañía con uno de los mejores lanzamientos de su extenso catálogo.

___

"Megadeth", de Megadeth

Cuatro estrellas de cinco.

Para repetir: "Tipping Point", "Puppet Parade", "Made To Kill"

La puedes saltar: "Another Bad Day"

Para los fans de: head banging, solos de guitarra que derriten rostros, angustia

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.