El semifinalista Fulbright, de 28 años, no esperaba la respuesta que recibió después de tuitear una foto de su miserable comida como refugiado afgano en Fort Bliss en El Paso, Texas. Hamed Ahmadi publicó la imagen, que muestra dos pequeños trozos de pollo, algunas rebanadas de fruta y pan, para demostrarle a la gente que la vida como refugiado no era ni glamorosa ni codiciada.

En cambio, las respuestas incluyeron burlas y demandas de que estuviera más agradecido o "regresara a Afganistán".

"El objetivo de ese tuit no era... quejarse, ser muy crítico", dijo Ahmadi a The Independent. “Solo estaba describiendo una situación de refugiados afganos que se encuentran en una situación en la que nunca quisieron estar”.

“Tenía un trabajo bastante bueno en Kabul. Tuve una vida digna. Tenía mi familia”, dijo, y agregó:“ Me vi obligado a huir de Afganistán... si tuviera más espacio [en Twitter], habría agregado más explicación, porque quería decir que esta es la vida de refugiado. Y tenemos que ser pacientes".

Es muy probable que más detalles sobre la propia historia de Ahmadi silenciaran a los detractores o trolls que afirmen que los refugiados afganos solo buscan una vida mejor.

El periodista y académico, que pasó los últimos cinco años en Kabul con sus padres y hermanos, no quería huir de Afganistán, y ciertamente no quería dejar atrás a su familia.

Su hermano murió hace dos meses como combatiente de operaciones especiales con las Fuerzas de Defensa Nacional afganas combatiendo a los talibanes. Otra hermana murió el año pasado de covid. Otra hermana, que está embarazada, se esconde actualmente de los talibanes porque había sido miembro de la fuerza policial afgana, dijo.

Sin embargo, la propia presencia de Ahmadi en las redes sociales como bloguero que trabaja con ONG extranjeras lo dejó en peligro cuando los talibanes retomaron el control de su país.

"Solía viajar a diferentes provincias de Afganistán y entrevistar a personas y cubrir historias cotidianas de afganos a nivel de base, y cómo ellos... resuelven sus conflictos", dijo a The Independent . "Básicamente, la mayoría de las historias trataban sobre cómo las personas abordan los conflictos y la consolidación de la paz a nivel comunitario".

Añadió que sintió la necesidad de salir de su casa porque sentía “que yo estaba en peligro, porque tenía una presencia social muy fuerte. Tuve una apariencia muy audaz en las redes sociales cuando estaba haciendo mi trabajo. Estaba yendo a estas provincias inseguras en Afganistán y también a pueblos inseguros”.

“Tenía muchas fotografías haciendo trabajos con estadounidenses, con alemanes, así que estaba en peligro, porque no se puede confiar en los talibanes. Definitivamente afirman que no representan ninguna amenaza para los afganos que trabajaron con ONG internacionales y extranjeros... pero escuchamos historias de que buscan represalias y venganza, especialmente [contra] los periodistas. Esa fue una amenaza activa para mí. Así que no podía simplemente sentarme y ver qué me iba a pasar".

Ahmadi fue ayudado a salir del país por la ONG estadounidense con la que había trabajado anteriormente. Él y otros compañeros esperaron tres días para que les permitieran pasar por el aeropuerto y luego subieron a un avión militar estadounidense. Fueron a Qatar, luego a Alemania, luego a DC, luego a Texas.

Siempre ha soñado con venir a los EE.UU. y lo había intentado repetidamente a través de canales académicos impresionantes, pero nunca quiso llegar así por primera vez.

"Estaba tan emocionado de venir a los Estados Unidos como estudiante", dijo. “Pero ahora, créanme, no estoy tan emocionado... de estar en los Estados Unidos debido a toda esta situación. Todo sucedió tan rápido, y realmente no me siento como si estuviera en el país de mis sueños".

Esa sensación de surrealismo y sueños frustrados se ve agravada por muchos otros factores. Está preocupado por la familia y el futuro, mientras agradece estar seguro mientras comparte pequeñas comidas con miles de otros refugiados con instalaciones sanitarias inadecuadas y arreglos para dormir en tiendas militares improvisadas.

Un portavoz de Fort Bliss le dijo a The Independent que la base era responsable solo de la infraestructura, siempre que se construyeran las instalaciones de emergencia de "armas y espalda", pero no guardaba listas de nombres o números de refugiados. Dirigió las consultas a las agencias federales, y el Departamento de Estado también se negó a dar detalles.

"Debido a la naturaleza complicada de estas evacuaciones y para proteger la privacidad y seguridad de los afganos que llegan, no proporcionamos números específicos en ubicaciones en horarios de llegada / aeropuertos / transportistas, ubicaciones de alojamiento, cronogramas de procesamiento o destinos posteriores", dijo un portavoz.

Más de 100 mil afganos han sido ayudados a salir del país y las instalaciones militares estadounidenses albergan actualmente a unos 30 mil, informó CBS a principios de esta semana.

Ahmadi le dijo a The Independent que él y otros están dando entrevistas, historias personales e información biométrica mientras las autoridades estadounidenses intentan autorizarlos para estadías más largas en el país.

“La gente no está segura”, le dijo a The Independent . “La gente está un poco confundida sobre el proceso. No están seguros de su futuro. Mis amigos son personas muy educadas; han trabajado con organizaciones internacionales... estas son las mejores personas que vinieron aquí en este campamento, pero se puede ver la incertidumbre cuando hablan sobre su futuro en los Estados Unidos".

Dijo que los angloparlantes con fluidez y títulos avanzados de Afganistán están luchando “y mucho menos las personas que no están educadas [y] simplemente tuvieron la oportunidad, tuvieron suerte y vinieron aquí. No han trabajado con estadounidenses o extranjeros ni con ninguna ONG internacional antes. Simplemente tuvieron suerte y no hablan inglés”.

Todos extrañan a sus familias varadas en Afganistán, dijo, mientras se preocupaba sin parar.

“A veces tengo sentimientos encontrados”, dijo. “Siento que a veces tuve el privilegio de huir de Kabul... y luego me siento culpable [por] dejar atrás a todos los que están realmente en peligro”.

Su tweet sobre las comidas en la base puede haberle ganado la atención, pero la comida es bastante baja en su lista de preocupaciones, dijo Ahmadi, mientras reevalúa su visión de la vida mientras espera un futuro mejor.

“Mi campo eran los estudios de paz y la resolución de conflictos”, dijo a The Independent . "Ahora que el gobierno colapsó y los talibanes tomaron el poder... no tengo esperanzas sobre el futuro de Afganistán, al menos [durante los próximos] 10 años".

Quiere conseguir un trabajo en Estados Unidos, continuar sus estudios y construir una nueva vida, pero su experiencia lo ha dejado seriamente desilusionado en lo que respecta a la paz y la resolución de conflictos.

“No veo un punto en el que deba estudiar ese campo nuevamente”, dijo.