Puntos clave sobre Brendan Carr, el jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones

ABC retiró del aire indefinidamente el programa nocturno del comediante Jimmy Kimmel el miércoles, solo unas horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés), Brendan Carr, calificara sus comentarios sobre el asesinato de Charlie Kirk como “verdaderamente enfermizos”.

Carr es comisionado de la FCC desde hace mucho tiempo, fue nombrado presidente de la comisión por el presidente Donald Trump en noviembre. En los meses siguientes, ha lanzado investigaciones sobre las noticias de ABC, CBS y NBC.

“Los estadounidenses ya no confían en los medios de comunicación nacionales tradicionales para informar de manera completa, precisa y justa. Es hora de un cambio”, dijo Carr en julio, después de que la FCC aprobara la fusión de 8.000 millones de dólares de CBS, propiedad de Paramount, con Skydance.

Esto es lo que se debe saber sobre Carr:

Carr ha sido comisionado de la FCC por años

La FCC regula la radiodifusión, las telecomunicaciones y la banda ancha.

Carr ya era un miembro de larga data de la comisión y anteriormente se desempeñó como asesor general de la FCC. Fue confirmado unánimemente por el Senado en tres ocasiones y tanto Trump como el presidente Joe Biden lo nominaron para la comisión.

Antes de unirse a la comisión como miembro del personal en 2012, trabajó como abogado en Wiley Rein LLP y fue asistente en la Corte Federal de Apelaciones del Cuarto Circuito.

Más recientemente, ha adoptado las ideas de Trump sobre las redes sociales y la tecnología. Escribió una sección dedicada a la FCC en “Proyecto 2025”, un plan exhaustivo para desmantelar la fuerza laboral federal y desmantelar agencias federales en una segunda administración de Trump, producido por la conservadora Heritage Foundation. Trump ha afirmado que no sabía nada sobre el "Proyecto 2025", pero muchos de sus temas se han alineado con sus declaraciones.

La FCC se enfrenta a las cadenas de televisión

En marzo, Carr dijo que estaba abriendo una investigación sobre Walt Disney Co. y ABC para ver si están “promoviendo formas insidiosas de discriminación por DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión)”. También abrió investigaciones separadas sobre las noticias de CBS y NBC.

Hablando sobre la situación de Kimmel en Fox News el miércoles, dijo que los radiodifusores con licencias de la FCC tienen “una obligación única de operar en el interés público. Y a lo largo de los años, la FCC se ha alejado de hacer cumplir esa obligación de interés público. No creo que estemos mejor como país por ello”.

En julio, elogió la fusión Paramount-Skydance como una oportunidad para dar más equilibrio a la “una vez legendaria” CBS.

La aprobación de la fusión por parte de la FCC se produjo después de meses de agitación en torno a la batalla legal de Trump con el programa “60 Minutes” de CBS. Ante el temor de que la administración Trump pudiera bloquear el acuerdo, Paramount llegó a un acuerdo legal de 16 millones de dólares con el presidente.

CBS luego anunció que cancelaría “The Late Show” de Stephen Colbert apenas días después de que el comediante criticara duramente el acuerdo al aire. Paramount citó razones financieras, pero grandes nombres tanto dentro como fuera de la compañía han cuestionado esos motivos.

Poco antes de que la FCC aprobara la fusión, Paramount aprobó contratar a un defensor del pueblo en CBS News para investigar quejas de sesgo político. El trabajo fue para Kenneth Weinstein, el exjefe de un grupo de expertos conservador que ha hecho varias donaciones a causas republicanas, incluida la campaña 2024 del presidente Donald Trump.

Carr enfrenta a Kimmel

El miércoles, Carr dijo que Kimmel parecía estar haciendo un esfuerzo intencional para engañar al público al afirmar que el asesino del activista conservador Kirk era un partidario de Trump de derecha. Calificó los comentarios de Kimmel sobre la muerte de Kirk como “verdaderamente enfermizos” y dijo que su agencia tiene un caso sólido para responsabilizar a Kimmel, ABC y Disney por difundir desinformación.

Kirk, un destacado locutor de podcast conservador, fue asesinado a tiros la semana pasada durante una aparición en un campus universitario en Utah.

Kimmel hizo varios comentarios sobre la reacción a la muerte de Kirk la semana pasada en “Jimmy Kimmel Live”, incluyendo que “muchos en la tierra MAGA están trabajando muy duro para capitalizar el asesinato de Charlie Kirk”.

“Este es un problema muy, muy serio en este momento para Disney”, dijo Carr en el podcast de Benny Johnson. “Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Estas compañías pueden encontrar formas para tomar medidas contra Kimmel o habrá trabajo adicional para la FCC por delante”.

Los líderes demócratas de la Cámara de Representantes el jueves pidieron la renuncia de Carr y lo acusaron de “intimidar” a ABC para suspender a Kimmel.

En una declaración conjunta, los líderes, incluido el líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, dijeron que la medida era parte del esfuerzo de Trump y los republicanos para librar una “guerra contra la Primera Enmienda”, la cual protege la libertad de expresión.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.