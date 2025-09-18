Nave de carga llega a Estación Espacial Internacional con un día de retraso tras fallo en motor

Una nave de suministros llegó a la Estación Espacial Internacional el jueves después de un retraso de un día debido a un apagado prematuro del motor.

Los astronautas utilizaron el brazo robótico de la estación espacial para capturar la cápsula Cygnus de Northrop Grumman desde la órbita mientras sobrevolaban África.

El envío de 5.000 kilogramos (11.000 libras) debería haber llegado a la estación espacial el miércoles, tres días después de despegar de Florida. Pero cuando la cápsula intentó ascender más, su motor principal se apagó demasiado pronto. Los ingenieros rastrearon el problema hasta una configuración de software excesivamente conservadora.

Este es el primer vuelo de la versión extra grande del Cygnus, que está cargada con alimentos, experimentos científicos y equipos para el inodoro de la estación espacial y otros sistemas. La NASA tiene contratos con Northrop Grumman, así como con SpaceX, para mantener bien abastecido el laboratorio en órbita. Rusia también envía suministros, y Japón está a punto de reanudar las entregas también.

Northrop Grumman nombró a su última cápsula S.S. Willie McCool en honor al piloto del fatídico vuelo del transbordador espacial Columbia en 2003.

