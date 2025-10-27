Canciller norcoreana se reúne con Putin durante visita a Rusia

La principal diplomática de Corea del Norte visitó el Kremlin el lunes para mantener conversaciones con el presidente ruso Vladímir Putin, tras la reunión del mes pasado entre los mandatarios de ambos países.

Putin y el mandatario norcoreano Kim Jong Un se reunieron en Beijing en septiembre luego de asistir a un desfile militar en el corazón de la capital china que marcó el 80mo aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Putin pidió el lunes a la ministra de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Choe Son Hui, que transmitiera sus mejores deseos a Kim, señalando que tuvieron una reunión muy cálida, según sus declaraciones televisadas al inicio de las conversaciones.

Antes de asistir a la reunión en el Kremlin con Putin, Choe sostuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, quien nuevamente elogió a las tropas norcoreanas por luchar junto al ejército ruso en la región de Kursk tras una incursión sorpresa de Ucrania.

“Estos actos heroicos, por supuesto, fortalecerán aún más los lazos de amistad y unidad histórica en nuestra lucha compartida por la justicia”, afirmó Lavrov.

Choe destacó un “considerable progreso” en las relaciones entre los dos países y subrayó el “inquebrantable” apoyo de Pyongyang a “la política del liderazgo ruso dirigida a defender la soberanía estatal, la integridad territorial y la justicia internacional”.

Según evaluaciones surcoreanas, Corea del Norte ha enviado alrededor de 15.000 tropas a Rusia desde el otoño pasado y también ha suministrado grandes cantidades de equipo militar, incluidos artillería y misiles balísticos, para apoyar la acción militar de Moscú en Ucrania. Kim también ha acordado enviar miles de trabajadores de construcción militar y desminadores a la región de Kursk en Rusia.

