Profesora usa máquinas de escribir para frenar trabajos con IA y dar lecciones a los jóvenes

La escena parece sacada directamente de la década de 1950, con estudiantes tecleando en máquinas de escribir manuales, y las máquinas haciendo “ding” al final de cada línea.

Una vez por semestre, Grit Matthias Phelps, instructora de alemán en la Universidad de Cornell, instruye a sus estudiantes a escribir a máquina sin ayuda en línea. Sin pantallas, diccionarios en internet, correctores ortográficos ni tecla de borrar.

El ejercicio comenzó en la primavera de 2023, cuando Phelps se sintió frustrada al ver que los estudiantes estaban usando IA generativa y plataformas de traducción en línea para producir tareas gramaticalmente perfectas.

“¿Qué sentido tiene que yo lo lea si de todos modos ya está correcto y tú no lo escribiste? ¿Podrías hacerlo sin tu computadora?”, dice Phelps.

Quería que los estudiantes entendieran cómo eran la escritura, el pensamiento y las aulas antes de que todo se volviera digital. Así que encontró máquinas de escribir manuales antiguas en tiendas de segunda mano y mercados en línea, y creó lo que su programa de estudios llama una tarea “analógica”.

Quizá sea prematuro decir que las máquinas de escribir están regresando más allá del campus de Cornell. Pero el resurgimiento forma parte de una tendencia nacional hacia métodos de evaluación a la antigua, como exámenes en clase con lápiz y papel y pruebas orales, para evitar el uso de IA en tareas hechas en computadoras portátiles.

Las máquinas de escribir traen la costumbre de los “viejos tiempos” de hacer una sola cosa a la vez

Los estudiantes llegaron a clase un día reciente y encontraron máquinas de escribir en los pupitres, algunas con teclados alemanes y otras con teclados QWERTY.

“Estaba tan confundida. No tenía idea de qué estaba pasando. Había visto máquinas de escribir en películas, pero no te dicen cómo funciona una máquina de escribir", declaró Catherine Mong, de 19 años, estudiante de primer año en el curso de Introducción al Alemán de Phelps. "No sabía que había toda una ciencia para usar una máquina de escribir”.

Como un teléfono de disco, la máquina de escribir manual parece sencilla, pero no es intuitiva para la generación del smartphone. Phelps demostró cómo introducir el papel manualmente y cómo golpear las teclas con fuerza, pero no tanto como para que las letras se corran. Explicó que la campanilla que suena indica el final de una línea y la necesidad de regresar manualmente el carro para comenzar la siguiente. (“Ah”, dijo un estudiante, “por eso se llama ‘return’”).

“Todo se ralentiza. Es como en los viejos tiempos, cuando de verdad hacías una sola cosa a la vez. Y había alegría en hacerlo”, señala Phelps, quien lleva a sus dos hijos, de 7 y 9 años, para que hagan de “soporte técnico” y se aseguren de que nadie tenga el teléfono a la vista.

Los estudiantes reciben con agrado tener menos distracciones

La tarea deja lecciones que van más allá de aprender simplemente a usar una máquina de escribir, y esa es precisamente la idea.

“Me di cuenta de que la diferencia entre escribir en una máquina de escribir no es solo cómo interactúas con la máquina, sino cómo interactúas con el mundo a tu alrededor”, apuntó Ratchaphon Lertdamrongwong, estudiante de segundo año y de la carrera de ciencias de la computación, en referencia a que su clase tuvo que redactar una crítica de una película alemana que habían visto.

En ausencia de pantallas, no hay notificaciones que te distraigan mientras escribes. Sin tener cada respuesta disponible al alcance de los dedos, les pidió ayuda a sus compañeros, algo que Phelps alentó con entusiasmo.

“Mientras escribía el ensayo, tuve que hablar mucho más, socializar mucho más, lo cual supongo que era normal en ese entonces", sostuvo Lertdamrongwong al referirse a la era de las máquinas de escribir. "Pero es drásticamente diferente de cómo interactuamos dentro del aula en los tiempos modernos. La gente siempre está en una laptop, siempre está en el teléfono”.

Sin una tecla de borrar y sin la posibilidad de corregir cada error, se detuvo a pensar con más intención sobre lo que escribía.

“Esto quizá suene mal, pero me vi obligado a pensar realmente en el problema por mi cuenta, en lugar de delegarlo a la IA o a una búsqueda en Google”, afirma.

Las máquinas manuales fuerzan un ejercicio para los dedos

La mayoría de los estudiantes descubrió que sus meñiques no eran lo suficientemente fuertes como para mecanografiar, así que escribieron más despacio, picoteando el teclado con los dedos índice.

Mong, la estudiante de primer año, enfrentó el desafío adicional de una muñeca rota recientemente, lo que le obligó a usar solo una mano. La perfeccionista —como ella misma se describe— se frustró al principio por lo desordenada que se veía su hoja, con espacios extraños entre ciertas letras y faltas de ortografía. (Phelps les dijo a los estudiantes que retrocedieran y tacharan cualquier error con "x").

“Lo que entregué tenía marcas de lápiz por todas partes y definitivamente no se veía limpio ni terminado", aseguró Mong, quien consideró “divertida y desafiante” la tarea de escribir a máquina un poema. "Pero es parte del proceso de aprendizaje entender que vas a cometer errores”.

Aceptó los espacios irregulares y jugó con los límites visuales de la página para sangrar y fragmentar líneas al estilo del poeta E.E. Cummings. Le tomó varias hojas de papel y muchos errores, todos los cuales Mong guardó.

“Probablemente voy a colgarlos en mi pared”, dice Mong. “Estoy como fascinada con las máquinas de escribir. Les dije a todos mis amigos: ¡hice una prueba de alemán en una máquina de escribir!”.

___________________________________

La cobertura educativa de The Associated Press recibe el apoyo de varias fundaciones privadas. La AP es la única responsable del contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.