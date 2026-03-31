Cuando Porscha Tynisha Brown se desplomó a bordo de un vuelo de Korean Air que viajaba de Washington, D.C., a Seúl, comenzó a sujetarse el pecho y a respirar con dificultad. Ante la emergencia, miembros de la tripulación le colocaron una máscara de oxígeno sobre la nariz y la boca.

Sin embargo, Brown continuó jadeando en busca de aire y, poco después, “perdió el conocimiento y dejó de responder”, según una demanda federal revisada por The Independent.

Varios pasajeros se acercaron de inmediato para ayudar. Mientras tanto, de acuerdo con la denuncia, los asistentes de vuelo “alternaban entre el pánico, la observación y tomar notas”.

“En ningún momento el personal del vuelo de Korean Air intentó tomar el control de la situación, dar instrucciones a los pasajeros que se ofrecieron a ayudar ni prestar asistencia a la señora Brown”, sostienen en la demanda.

Ante la emergencia, el piloto decidió desviar el avión hacia Japón. Sin embargo, cuando el vuelo aterrizó, Brown, empleada civil del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ya había fallecido.

Según la denuncia, sus acompañantes descubrieron solo después del aterrizaje de emergencia que la máscara de oxígeno nunca se había conectado al tanque de oxígeno del avión. “En consecuencia, durante los desesperados intentos de los pasajeros por salvar la vida de la señora Brown, ella nunca recibió oxígeno suplementario del tanque proporcionado por la tripulación”, señalan en el documento.

La demanda sostiene además que, si la tripulación hubiera actuado de forma adecuada, Brown “no habría sufrido un intenso dolor físico y emocional antes de morir a los 33 años”.

open image in gallery Porscha Tynisha Brown (centro), empleada civil del Departamento de Defensa de EE. UU., murió durante un vuelo rumbo a Seúl para vacacionar con amigas. Su madre ahora demanda a Korean Air y acusa a la tripulación de no hacer lo suficiente para salvarla ( Fort Belvoir Public Affairs )

La abogada Hannah Crowe, quien representa al patrimonio de Brown en la demanda, la describió como “una joven realmente extraordinaria”.

“Era una mujer joven con toda la vida por delante. También era muy respetada y querida en su comunidad”, dijo Crowe a The Independent.

La abogada también explicó que todas las aerolíneas cuentan con protocolos estrictos para responder ante emergencias médicas a bordo. Por eso, advirtió que ignorar o apartarse de esos procedimientos puede terminar en una tragedia.

Darren Nicholson, coabogado de Crowe, también dijo que las circunstancias de la muerte de Brown resultan inquietantes.

“Lo más inusual de este caso es que las aparentes negligencias son tan graves que resulta impactante ver cómo el personal de la aerolínea manejó la situación”, señaló Nicholson en declaraciones a The Independent. “Había medidas muy simples que debían tomar y, sin embargo, no lo hicieron”.

Korean Air no respondió a una solicitud de comentarios.

El 29 de marzo de 2024, Brown abordó el vuelo 94 de Korean Air, que partía del Aeropuerto Internacional Washington Dulles con destino al Aeropuerto Internacional de Incheon, en Seúl, Corea del Sur. Según la demanda presentada el 27 de marzo ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, viajaba de vacaciones con tres amigas.

De acuerdo con la denuncia, Brown era originaria de Maryland, tenía una maestría y planeaba cursar un doctorado. Además, trabajaba en Fort Belvoir, una instalación del Ejército de Estados Unidos en Virginia, como empleada civil del Departamento de Defensa y especialista en seguridad laboral y cuatro días antes de viajar a Corea, recibió un premio a la excelencia otorgado por el comandante de la guarnición donde trabajaba.

open image in gallery Brown murió a bordo de un vuelo que viajaba de Washington D.C. a Seúl. Ahora, su familia demanda a Korean Air y sostiene que la tripulación no brindó la asistencia médica adecuada ( US District Court for the Eastern District of Virginia )

Alrededor de 12 horas después de iniciado el vuelo, que tenía una duración total de 15 horas y media, Brown, quien momentos antes le había dicho a una de sus acompañantes que se sentía bien, se levantó para ir al baño.

Poco después, un asistente de vuelo anunció por el sistema de altavoces que buscaban a un médico a bordo. Al oír el aviso, las amigas de Brown fueron de inmediato hacia la parte trasera del avión. Allí la encontraron en el suelo, sujetándose el pecho y repitiendo: “No puedo respirar”.

Según la demanda, el personal de Korean Air le entregó una máscara de oxígeno para que se la colocara en el rostro, lo que llevó a sus amigas a creer que estaba recibiendo oxígeno. Sin embargo, su respiración siguió siendo dificultosa y Brown continuó diciendo que no podía respirar.

Varios pasajeros intentaron ayudar, pero poco después Brown perdió el conocimiento, según se detalla en el documento. Entonces, el personal del vuelo trajo un botiquín médico y algunos voluntarios le administraron una inyección de epinefrina. Aun así, el medicamento no logró revertir sus síntomas.

En ese momento, los tripulantes llevaron el desfibrilador del avión y lo dejaron a un lado, pero aunque todos estaban capacitados para usar el equipo, la tripulación no intervino ni dio instrucciones.

Ante esa falta de orientación, los pasajeros que intentaban ayudar tuvieron que averiguar por su cuenta cómo utilizar el dispositivo.

“En varias ocasiones, y en presencia del personal de Korean Air, el equipo emitió la instrucción de audio: ‘Se recomienda descarga’. Sin embargo, los pasajeros, que no estaban capacitados, desconocían que debían presionar el botón y, en consecuencia, no se aplicó ninguna descarga que pudiera haber salvado la vida de la señora Brown”.

open image in gallery Brown viajaba de Washington D. C. a Seúl con tres amigas en un vuelo de Korean Air cuando colapsó tras 12 horas de viaje ( AFP via Getty Images )

A medida que la situación empeoraba a cada segundo, el capitán realizó un aterrizaje de emergencia en Osaka, Japón. Allí, Brown fue trasladada de urgencia al Rinku General Medical Center, donde fue declarada muerta.

“En el certificado de defunción japonés de la señora Brown se señala como causa de muerte ‘fallo cardíaco agudo’”, indica el documento.

Aún traumatizadas por lo ocurrido, las tres amigas de Brown tuvieron que encargarse de organizar la repatriación de sus restos a Estados Unidos desde Japón. Ninguna de ellas había estado antes en ese país ni conocía a nadie allí, contó Crowe a The Independent.

Las emergencias médicas a bordo de vuelos comerciales son poco frecuentes, pero ocurren con cierta regularidad. A nivel global, se registran entre 18,2 y 39 casos por cada millón de pasajeros, lo que equivale aproximadamente a una emergencia cada 212 vuelos, según distintos estudios. Además, un equipo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke encontró que las probabilidades de supervivencia en casos de paro cardíaco durante un vuelo son mucho menores que cuando el mismo evento ocurre en tierra.

“El riesgo de que ocurra un desenlace trágico es alto, porque las tripulaciones de vuelo a menudo no tienen la capacitación necesaria para enfrentar este tipo de emergencias”, dijo a The Independent el abogado Abram Bohrer, especialista en casos relacionados con aerolíneas y que no participa en la demanda de Brown.

Cuando una persona muere durante un vuelo, las directrices de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo indican que el cuerpo debe trasladarse, si es posible, a un asiento donde haya pocos pasajeros cerca y asegurarse con el cinturón de seguridad u otro equipo.

Además, las recomendaciones señalan que, si no hay una bolsa para cadáveres disponible, se deben cerrar los ojos del fallecido y cubrir el cuerpo con una manta hasta el cuello.

open image in gallery Tras desviarse el vuelo 94 de Korean Air a Osaka, Japón, Brown fue trasladada de urgencia a un hospital, donde fue declarada muerta, según documentos judiciales ( Getty Images )

El año pasado, una pareja aseguró que tuvo que permanecer sentada junto a un cadáver durante un vuelo de Qatar Airways que cubría la ruta entre Melbourne, Australia, y Doha, Qatar. Según los reportes, una pasajera murió unas diez horas después de iniciado el vuelo, que tenía una duración total de 14 horas, y su cuerpo fue colocado junto a ellos durante el resto del trayecto.

“Intentaron llevarla hacia la clase ejecutiva, pero era una mujer bastante corpulenta y no pudieron pasarla por el pasillo”, contó el pasajero Mitchell Ring en una entrevista concedida en ese momento.

A principios de este mes, una mujer de unos 60 años murió poco después del despegue en un vuelo de British Airways que viajaba de Hong Kong a Londres. Tras el incidente, su cuerpo fue colocado en una zona de la cocina del avión hasta que la aeronave aterrizó en Heathrow, unas 13 horas después. Según informes, poco tiempo más tarde comenzó a percibirse un “mal olor” en la cabina, que se atribuyó al suelo calefaccionado de esa área.

En 2024, un capitán de Turkish Airlines murió mientras pilotaba un avión que viajaba de Seattle a Estambul, lo que obligó a la tripulación a realizar un aterrizaje de emergencia en Nueva York. Los tripulantes intentaron brindarle asistencia médica, pero el intento fue “ineficaz”, escribió en X el portavoz de la aerolínea, Yahya Ustun.

En el caso de Brown, la demanda sostiene que la tripulación de Korean Air violó los protocolos de la compañía al no prestar una asistencia efectiva. Además, acusa a la aerolínea de haber tardado demasiado en declarar una emergencia médica y de no haber desviado el vuelo con mayor rapidez.

“Como resultado directo, la señora Brown sufrió un gran dolor, angustia, agonía y sufrimiento emocional”, señala la demanda.

Por ello, la familia de Brown, a través del administrador de su patrimonio, presentó una demanda contra Korean Air y solicita una indemnización cuyo monto deberá fijar un jurado.