Productores pagan indemnización por demanda por difamación sobre película del rey Ricardo III

Era una historia real más extraña que la ficción: el cuerpo del rey Ricardo III de Inglaterra, desaparecido durante siglos, fue descubierto bajo un estacionamiento tras una búsqueda liderada por detectives aficionados.

Ahora, una película sobre la saga ha sido acusada de exagerar demasiado la verdad.

El lunes, los productores de "The Lost King" acordaron pagar daños a un académico que demandó por difamación debido a su representación en pantalla.

Richard Taylor dijo que sufrió "enorme angustia y vergüenza" debido a la película de 2022, que se centra en la búsqueda de la historiadora aficionada Philippa Langley para encontrar los restos del rey, a pesar de lo que la película describe como indiferencia y condescendencia del mundo académico.

Un juez en una audiencia preliminar el año pasado dijo que la película retrataba a Taylor, el ex vicearchivista de la Universidad de Leicester, como "presumido, indebidamente desdeñoso y condescendiente".

El caso estaba programado para ir a juicio, pero el lunes un abogado de Taylor anunció que la disputa se había resuelto. El abogado William Bennett dijo que los demandados —el actor-guionista Steve Coogan, la compañía de producción de Coogan, Baby Cow, y Pathé Productions— habían acordado pagar a Taylor "daños sustanciales" y costos legales. La cantidad no fue revelada.

Los demandados dijeron que también agregarían una aclaración en pantalla al inicio de la película, indicando que la representación es "ficticia y no representa las acciones del verdadero Sr. Taylor".

Taylor, quien ahora es director de operaciones en la Universidad de Loughborough, dijo que el acuerdo fue una reivindicación después de "una larga y agotadora batalla".

"Ha habido momentos en los últimos tres años en los que pensé, cuando Philippa Langley se acercó a mí para solicitar el apoyo de la universidad, que quizás debería haber tirado la solicitud a la basura", dijo. "Pero no lo hice, y creo que tenía razón al no hacerlo".

Coogan, quien coescribió "The Lost King" e interpretó al exmarido de Langley, insistió en que “esta película es una historia real, la historia de Philippa Langley. Esa es la historia que quería contar, y estoy feliz de haberlo hecho”.

"Si no fuera por Philippa Langley, Ricardo III todavía estaría bajo un estacionamiento en Leicester", dijo Coogan. "Es su nombre el que será recordado en relación con el descubrimiento del rey perdido, mucho después de que Richard Taylor se haya desvanecido en la oscuridad".

Arqueólogos de la Universidad de Leicester trabajaron con Langley en 2012 para localizar el esqueleto de Ricardo en la ciudad del centro de Inglaterra, más de cinco siglos después de que fuera asesinado en la Batalla de Bosworth Field en 1485, el último acto de un conflicto civil conocido como La guerra de las Rosas.

El vencedor tomó el trono como el rey Enrique VII, y bajo la dinastía Tudor que fundó, Ricardo fue vilipendiado. William Shakespeare lo retrató como un usurpador malvado y jorobado que asesinó a sus dos jóvenes sobrinos porque eran rivales por la corona.

Algunos historiadores, incluida Langley, creen que Ricardo fue injustamente difamado, argumentando que fue un monarca relativamente ilustrado cuyo breve reinado entre 1483 y 1485 vio reformas que incluyeron la introducción del derecho a la fianza y el levantamiento de restricciones sobre libros e imprentas.

Científicos de la Universidad de Leicester trabajaron para confirmar que los restos pertenecían al rey medieval, y en 2015 Ricardo fue enterrado nuevamente con ceremonia real en una tumba en la Catedral de Leicester.