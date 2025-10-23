Reyes de Inglaterra visitan Vaticano en paso histórico para las iglesias en pleno escándalo Epstein

Los reyes Carlos III y Camila de Inglaterra llegaron al Vaticano el jueves para una visita histórica que buscar estrechar la relación entre la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia católica, un respiro espiritual muy oportuno para la familia real tras el revuelo causado en el país por el escándalo sexual de Epstein.

Carlos, quien es el jefe de la Iglesia de Inglaterra, llegó con Camila a una Plaza de San Pedro que había prácticamente desalojada por las fuerzas de seguridad. Los monarcas mantuvieron una audiencia con el papa León XIV, la primera desde la elección del religioso estadounidense en mayo.

El punto culminante de la visita será una oración a mediodía en la Capilla Sixtina, que será la primera vez desde la Reforma que los líderes de las dos iglesias cristianas rezarán juntos. La Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra han estado divididas durante siglos por cuestiones que incluyen la ordenación de mujeres sacerdotes y fieles LGBTQ+.

Durante la visita a Roma, Carlos III también recibió formalmente un nuevo título y reconocimiento en una basílica pontificia que tiene fuertes lazos históricos con su Iglesia, San Pablo Extramuros. El título de “Confrater Real” es un símbolo de comunión espiritual y fue correspondido por Carlos, que le otorgó a León el de “Confrater papal de la Capilla de San Jorge, Castillo de Windsor”.

La visita coincide con un momento de intenso escrutinio a la familia real británica por los vínculos del príncipe Andrés con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El escándalo que ha perseguido durante mucho tiempo al hermano del rey se reavivó esta semana con la publicación de las memorias de Virginia Giuffre, una de las mujeres que acusó a Epstein.

El príncipe de 65 años dijo que dejará de usar sus títulos, incluido el de duque de York, pero negó “enérgicamente” las afirmaciones de Giuffre. El Palacio de Buckingham y el gobierno británico están bajo presión para despojar formalmente a Andrés de su ducado y título de príncipe, y expulsarlo de la mansión de 30 habitaciones próxima al Castillo de Windsor donde vive.

La visita de Carlos y Camila y el intercambio de títulos estaban previstos para principios de año, pero se reprogramó después de que el papa Francisco cayera enfermo y falleciera. El rey tenía un gran interés en visitar el Vaticano durante el Año Santo de 2025, una celebración del cristianismo que ocurre una vez cada cuarto de siglo.

Los anglicanos se separaron de la Iglesia católica en 1534 cuando al rey Enrique VIII de Inglaterra se le negó la anulación de su matrimonio. Aunque los papas han forjado durante décadas relaciones cordiales con la Iglesia de Inglaterra y la Comunión Anglicana en general, en un camino hacia una mayor unidad, las dos instituciones siguen divididas por cuestiones como la ordenación de mujeres sacerdotes, algo prohibido para los católicos.

La cobertura de religión de Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.