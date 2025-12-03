Sheinbaum propone terna para fiscal de México. Entre las postuladas está su exconsultora jurídica

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum envió el miércoles al Senado una terna de candidatas para fiscal general conformada por una exdirectora de la estatal petrolera, una exfiscal y la exconsultora jurídica de la Presidencia, quien figura como favorita para dirigir el Ministerio Público.

El anuncio de las postulaciones se da a casi una semana después de la controversial renuncia del exfiscal Alejandro Gertz Manero, quien dejó el 28 de noviembre el cargo tras aceptar el ofrecimiento de una embajada que le hizo Sheinbaum que aún no ha concretado.

La presidenta del Senado, la oficialista Laura Itzel Castillo Juárez, indicó el miércoles en su cuenta de X que recibió un escrito de Sheinbaum con la propuesta de tres candidatas para fiscal general integrada por: la abogada Ernestina Godoy, exconsultora jurídica de la Presidencia quien asumió la semana pasada de manera interina el Ministerio Público federal; la abogada y académica Luz María Zarza Delgado, exdirectora jurídica de Petróleo Mexicanos (Pemex); y la abogada Maribel Bojorges Beltrán, excoordinadora general de Investigación Territorial de la fiscalía capitalina.

Pasado el mediodía, el Senado, controlado por el oficialismo, inició la sesión para la elección de la nueva fiscal general.

Durante su conferencia matutina Sheinbaum defendió sus tres candidatas asegurando que “es tiempo de mujeres”, pero no mencionó los nombres. La terna surgió de una lista de diez candidatos que preseleccionó una comisión del Senado que envió la víspera al Ejecutivo.

Desde la oposición se levantaron voces contra el proceso de elección de la nueva fiscal general. El senador Manuel Añorve Baños, del tradicional Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo a un medio local que “no hubo reglas claras ni transparencia” en la selección de los aspirantes.

Por su parte, el senador Clemente Castañeda, del partido minoritario Movimiento Ciudadano, expresó que “no hay duda” de que Godoy será la próxima fiscal porque “es una decisión tomada por la presidenta, por la mayoría (oficialista).

Las candidatas

Godoy dejó a finales de la semana pasada la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual ocupó desde octubre del año pasado tras la llegada al gobierno de Sheinbaum, para asumir de manera interina el Ministerio Público luego de que Gertz Manero la nombró fiscalía especial de Control Competencia poco antes de renunciar.

La abogada, de 70 años, es una estrecha colaboradora de la mandataria desde los tiempos en los que ella estuvo frente a la alcaldía de la Ciudad de México (2018-2023) y Godoy dirigió la fiscalía capitalina.

Previo a encabezar la Fiscalía de la Ciudad de México, Godoy ejerció entre 2012 y 2018 como diputada federal y del Congreso capitalino.

Ante las críticas que hicieron algunos opositores sobre su cercanía al partido gobernante Morena, Godoy expresó la semana pasada que asumiría la Fiscalía General con la convicción de “servir al pueblo de México con ética, firmeza y profundo sentido de justicia”.

La abogada Bojorges Beltrán también es cercana a Godoy, ya que trabajó como coordinadora general de Investigación Territorial en la Fiscalía de la Ciudad de México. También se desempeñó como abogada investigadora en la Embajada de Estados Unidos entre 2012-2015, según un portal de transparencia de la fiscalía capitalina.

Zarza Delgado es una abogada y profesora de materias jurídicas en varias universidades locales con más de dos décadas de actividad académica. El año pasado compitió en las elecciones judiciales para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia que no logró.

Entre 2019-2024 fue directora jurídica de Pemex y un año antes ejerció como subdirectora de Consultoría Jurídica de la petrolera estatal. También trabajó en la gobernación y el Congreso del Estado de México y fue magistrada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México (2006-2008) y en el Tribunal Electoral de esa entidad (2009-2012).