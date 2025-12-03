EEUU impone más sanciones a vinculados con Tren de Aragua

Estados Unidos impuso sanciones el miércoles a presuntos afiliados de la banda Tren de Aragua y aumentó la recompensa a hasta 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de uno de los líderes del grupo criminal que la administración de Trump ha designado como una organización terrorista extranjera.

Las acciones se producen mientras la administración del presidente Donald Trump ha culpado a la pandilla, que se originó en una prisión en Venezuela, de ser la raíz de la violencia y el tráfico ilegal de drogas en muchas ciudades de Estados Unidos. Tren de Aragua también ha sido mencionada como justificación para los ataques militares contra embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico, así como en la represión de Trump a la inmigración.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro impuso sanciones el miércoles a la artista venezolana Jimena Romina Araya Navarro, conocida como "Rosita", bajo acusaciones de proporcionar apoyo material al Tren de Aragua al ayudar al líder del grupo, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, a escapar de la prisión de Tocorón en Venezuela en 2012.

Navarro, conocida como "Rosita" por su personaje en un programa de comedia venezolano, ha estado vinculada a Guerrero durante años. Los medios locales informaron previamente que Araya, también vedette, actuaba frecuentemente en una prisión donde Guerrero estuvo detenido y donde se estableció el Tren de Aragua.

Tren de Aragua controló la prisión durante varios años, durante los cuales se añadieron a la instalación una discoteca, piscinas, una suite lujosa y más comodidades.

El Departamento de Estado también aumentó la recompensa por Giovanni Vicente Mosquera Serrano, quien es el primer miembro del Tren de Aragua en aparecer en la Lista de los 10 Más Buscados del FBI, después de ser acusado en enero de conspiración para el tráfico internacional de cocaína. La recompensa anterior era de hasta 3 millones de dólares.

Después de que Estados Unidos designara a la banda como una organización terrorista extranjera en febrero, Mosquera Serrano fue acusado en abril de proporcionar apoyo material, según el Departamento de Estado.

Trump ha repetido su afirmación — contradicha por la evaluación de sus propias agencias de inteligencia — de que el Tren de Aragua opera bajo el control del presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Bajo el presidente Trump, los bárbaros carteles terroristas ya no pueden operar con impunidad a través de nuestras fronteras", declaró en un comunicado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Bajo la dirección del presidente Trump, continuaremos utilizando todas las herramientas para expulsar a estos terroristas del sistema financiero de Estados Unidos y global y proteger a los ciudadanos estadounidenses".

___________________________________

El corresponsal Jorge Rueda en Caracas contribuyó con esta nota.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.