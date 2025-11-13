Pequeño caimán rescatado en Boston tras causar revuelo en redes sociales

Un pequeño caimán avistado a lo largo del río Charles en Boston fue rescatado por expertos luego de causar sensación en las redes sociales.

El pequeño caimán, avistado a lo largo del río Charles en Boston varias veces esta semana, ha sido rescatado y puesto a salvo, informaron el jueves las autoridades de vida silvestre en Massachusetts.

El cocodrilo de aproximadamente 30 centímetros (1 pie) de largo sorprendió a la gente y se convirtió en una estrella instantánea en las redes sociales después de que espectadores confundidos tomaran videos de él deslizándose y alejándose. Pero el animal no es nativo de Massachusetts y no podría sobrevivir al duro invierno de Nueva Inglaterra, por lo que la búsqueda del caimán extraviado comenzó.

Un educador local de vida silvestre capturó al animal el miércoles por la noche, y ahora está esperando un hogar permanente, indicaron las autoridades.

Whitney Lieberman, estudiante de posgrado de la Universidad de Harvard, fue una de las residentes que vislumbró al visitante exótico. Relató que notificó a las autoridades de vida silvestre cuando vio a la criatura mientras corría hacia el trabajo.

"Sí, tuve que mirar dos veces. Por un segundo, tuve que verificar, porque los caimanes no son nativos de las vías fluviales de Boston, ¿verdad?" contó Lieberman. "Le envié un mensaje de texto a mis compañeros de trabajo porque tenía una reunión por la mañana: 'Oigan chicos, esta es una buena excusa para llegar tarde al trabajo. Hay un caimán justo frente a mí y no sé qué hacer'".

El animal estaba en peligro debido a las bajas temperaturas en el Charles, que eran de 32 grados Celsius (51 grados Fahrenheit) el jueves. Los caimanes prefieren temperaturas superiores a 27 grados Celsius (80 grados Fahrenheit). Son de sangre fría y no pueden regular su propia temperatura, por lo que entran en un estado de letargo y ahorro de energía llamado brumación para sobrevivir a temperaturas más frías.

Joe Kenney, quien dirige un negocio de educación sobre vida silvestre llamado Joe's Craz-zy Critters, capturó al caimán, señaló la División de Pesca y Vida Silvestre de Massachusetts en un comunicado. El estado ha autorizado temporalmente a Kenney a mantener al caimán mientras evalúa el mejor lugar a largo plazo para él, sostuvo el departamento.

Añadió que la aparición del caimán aún está siendo investigada, pero agregó que lo más probable es que fuera una mascota que escapó o fue liberada intencionalmente.

"MassWildlife está trabajando en estrecha colaboración con la Policía Ambiental para encontrar un hogar seguro para este caimán como animal educativo en una instalación con permiso. Este incidente sirve como un recordatorio importante de que no es legal tener caimanes o cualquier especie de cocodrilo como mascotas en Massachusetts", aseguró el herpetólogo estatal Mike Jones en un comunicado.

Los caimanes tienen un historial de aparecer ocasionalmente en áreas urbanas lejos de sus rangos nativos. Uno, apodado Chance the Snapper, apareció en Chicago en el verano de 2019 y fue finalmente atrapado. Otro apareció en el río Charles en el área de Boston en 2010.

___________________________________

Whittle reportó desde Scarborough, Maine.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.