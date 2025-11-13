Los Latin Grammy 2025 se celebran en Las Vegas

Suban sus apuestas, es hora de los Latin Grammy y habrá mucho de Bad Bunny en Las Vegas.

El astro puertorriqueño lidera las nominaciones a los premios a lo mejor de la música latina con 12. Le sigue el productor Edgar Barrera, quien está empatado con el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso con 10 nominaciones cada uno para la ceremonia que se celebra el jueves por la noche.

Además, la ceremonia entregará el primer Latin Grammy de música para medios visuales que reconoce música original para películas, programas de televisión y videojuegos, entre otros.

También han agregado una nueva categoría de canciones de raíces. Este premio se otorgará a los compositores de grabaciones nuevas e inéditas que reflejen las tradiciones y raíces de diversas comunidades, culturas o grupos sociales, especialmente aquellos de origen iberoamericano, ya sea en español, portugués o lenguas o dialectos indígenas.

Los Latin Grammy se transmitirán en vivo desde Las Vegas por las plataformas estadounidenses de TelevisaUnivision a partir de las 8 p.m. del Este (0100 GMT) desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Un espectáculo previo de una hora comenzará a las 7 p.m. hora del este. En Latinoamérica se podrán ver por el canal TNT.

The Associated Press presentará una transmisión en vivo de la alfombra roja de los Grammy Latinos a partir de las 5 p.m. Este (2200 GMT) en YouTube y APNews.

La mayoría de los premios se entregarán durante la Premiere del Latin Grammy, que precede a la transmisión por televisión y se podrá ver por streaming en la página de YouTube de la Academia Latina de la Grabación a partir de las 3:00 pm del Este (2000 GMT).

En la gala se espera la asistencia, y en muchos casos las presentaciones en vivo, de Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Karol G, Pepe Aguilar, Aitana, Iván Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Kakalo, Carín León, Liniker, Morat y Los Tigres del Norte, así como la Persona del Año 2025 de los Latin Grammy Raphael.

“Están muchos de los más importantes nominados, si no es que todos, estamos muy contentos”, dijo a The Associated Press Manuel Abud, director general de La Academia Latina de la Grabación. “Es un show probablemente de los que yo recuerdo con más música... y toda maravillosa, va a haber unos arreglos espectaculares y cosas muy lindas”.