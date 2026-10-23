Papa cancela viaje a Asís por consejo médico al tiempo que se recupera de cirugía

El papa León XIV se perderá un viaje previsto a Asís la próxima semana luego que los médicos desaconsejaran el trayecto en helicóptero a la ciudad italiana, informó el Vaticano el viernes, al tiempo que el pontífice se recupera de una cirugía torácica.

El papa tenía previsto asistir a una reunión el martes con motivo del 40mo aniversario de la Jornada Mundial de Oración por la Paz de San Juan Pablo II.

En un comunicado, el Vaticano indicó que a León XIV, de 71 años, se le aconsejó no viajar “para facilitar su recuperación” de la cirugía realizada la semana pasada para tratar su cáncer de pulmón. En su lugar, el papa enviará un mensaje a los organizadores, a líderes cristianos y de otras religiones, y a los invitados que asistan al acto, titulado “Paz desarmada y desarmante”.

En una declaración aparte, los médicos del papa señalaron que una radiografía de tórax de control confirmó que se estaba recuperando bien. Sin embargo, dado el poco tiempo transcurrido desde la operación, recomendaron como medida de precaución que no realizara el viaje a Asís en helicóptero.

El Vaticano destacó que León XIV quería expresar su cercanía a los participantes y reafirmar su convicción de que el “espíritu de Asís”, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz siguen siendo recursos valiosos en tiempos de conflicto.

La reunión de Asís conmemora el histórico encuentro interreligioso por la paz convocado por San Juan Pablo II en 1986.

La cancelación es el cambio más reciente en la agenda del papa desde que la semana pasada le extirparon parte de un pulmón, en el primer gran episodio de salud de sus 17 meses de pontificado. La cirugía confirmó que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

El Vaticano informó el miércoles que el pontífice no necesitará más tratamiento contra el cáncer de pulmón después que las pruebas confirmaran que la enfermedad estaba localizada.

El Vaticano ha señalado que las actividades del papa se guiarán por el consejo médico durante su recuperación.

León XIV regresó al Vaticano el sábado pasado, luego que su cirujano afirmara que no hay “razones clínicas” para impedir un viaje previsto a Latinoamérica el próximo mes.

Los cirujanos torácicos suelen aconsejar a los pacientes no volar durante tres semanas después de una cirugía, lo que le dará al papa justo el margen necesario para realizar su viaje previsto del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, dependiendo de su recuperación.

El viaje incluirá una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes.

En sus apariciones públicas desde su regreso al Vaticano, León XIV pareció gozar de buena salud y habló con una voz fuerte y clara.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.