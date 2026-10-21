Médicos del papa dicen que pruebas muestran que no necesita más tratamiento por cáncer de pulmón

Los médicos del papa León XIV afirman que las pruebas finales de tejido y moleculares han confirmado que su cáncer de pulmón estaba localizado y que no se necesita más tratamiento, informó el Vaticano en un comunicado el miércoles.

El papa León regresó al Vaticano el sábado, cuatro días después de que le extirparan el lóbulo inferior de su pulmón derecho. La cirugía confirmó que León tenía adenocarcinoma de pulmón, el tipo más común de cáncer de pulmón.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.