Obra reimagina la Odisea de Homero a través de la agonía de la guerra en Ucrania

El dolor atemporal de la guerra, la muerte, el cautiverio, la espera agonizante y la añoranza por el hogar ha encontrado un nuevo escenario en el Kyiv en conflicto, con la epopeya de Homero reimaginada como una odisea ucraniana contemporánea.

La obra “Odysseus, Maeotis” está lista para estrenarse en la capital ucraniana, cuando el relato antiguo vive un auge global con el espectáculo IMAX de Christopher Nolan y el éxito de taquilla “The Odyssey” ("La Odisea"), protagonizado por Matt Damon.

En Kyiv, la historia es interpretada por actores profesionales y soldados en servicio activo, entre ellos Daniil Mireshkin, un militar que encarna al rey guerrero Odiseo.

“Creo que esta combinación de mito y modernidad nos permite trazar paralelismos y comprender lo crucial que es la cuestión del retorno: el retorno del personal militar a la vida civil, el retorno de nuestros territorios y el retorno de nosotros mismos a nuestra verdadera identidad como ucranianos”, dijo Mireshkin.

El actor habló con The Associated Press después de un ensayo final previo al estreno, que se retrasó repetidamente por los sucesivos ataques rusos.

“Esta historia nos ayuda a hablar de estos temas que, por lo visto, no han perdido nada de su vigencia”, señaló Mireshkin.

Drones y máquinas de matar como monstruos modernos

La puesta en escena en el Teatro Nacional Académico de Drama Iván Frankó está concebida para ser austera e inquietante.

Ante un escenario oscurecido, atravesado por barras de luz neón, las proyecciones bañan a los propios actores. Los monstruos, como el Cíclope y las sirenas, son sustituidos por drones que zumban sobre el escenario y maquetas de máquinas de guerra robóticas.

La obra se desarrolla en paralelo: el extenuante viaje de Odiseo y la larga espera en casa de su esposa, Penélope.

El director Ivan Uryvskyi habla con franqueza sobre cómo la obra replantea los temas del poema antiguo: el regreso y quienes quedan atrapados en el exilio y el cautiverio.

“Por supuesto, aquí queda muy poco del texto original de Homero, porque la obra se escribió desde cero. Simplemente tomamos el arco narrativo central: el regreso de Odiseo a casa”, dijo Uryvskyi.

Al final del mundo conocido

Otra referencia griega aparece en el título de la obra: “Maeotis” es un nombre antiguo del mar de Azov, tomado del pueblo que vivía a lo largo de sus costas, un lugar que en otro tiempo se consideraba el fin del mundo conocido.

Ese mar alberga Mariúpol, la ciudad portuaria tomada por Rusia tras un asedio en 2022, y la obra se basa en relatos de sus defensores de la brigada Azov, hoy parte del 1er Cuerpo Azov, una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania.

Mireshkin, el actor principal, y el dramaturgo Oleksii Dorychevskyi son miembros del 1er Cuerpo Azov. Dorychevskyi se apoyó en un año de entrevistas con ex prisioneros de guerra para la producción. Según el Cuerpo, se estima que unos 600 militares de la brigada Azov están entre los miles que siguen en cautiverio ruso.

Para Daryna Leheida, quien interpreta a Penélope, la difícil situación de la reina antigua conecta con las historias de mujeres en Ucrania que esperan el regreso de sus seres queridos.

“Se trata del destino de las mujeres ucranianas que esperan, creen y tienen esperanza, pero que también pueden sentirse impotentes, desesperanzadas y despojadas de fe”, dijo Leheida.

“Se trata de la tierra temporalmente ocupada que espera volver. Se trata de los niños y de las personas que esperan, de lo que afrontamos durante esa espera y del costo que la guerra nos impone”, dijo Leheida.