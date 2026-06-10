Obispos católicos de EEUU consagran el país al Sagrado Corazón de Jesús

Para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos, obispos católicos de todo el país se reunirán el jueves para consagrar la nación al Sagrado Corazón de Jesús.

El servicio religioso, que forma parte de la reunión de la asamblea de primavera de los obispos en Orlando, Florida, se nutre de una devoción católica mayoritaria y de siglos de antigüedad que se centra en el amor sacrificial de Jesús por la humanidad. Muchos católicos realizan dedicaciones similares de sus hogares y negocios.

Al mismo tiempo, la devoción al Sagrado Corazón también ha adquirido connotaciones políticas y ha generado controversia en otros lugares. En ocasiones se la ha vinculado con el nacionalismo católico; en otras, se la ha promovido como lo contrario, como un antídoto contra la idolatría del Estado.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos pretende usar el servicio de consagración para promover el servicio a Dios, a la patria y a los necesitados, indicó el arzobispo Alexander Sample, de Portland, Oregon, quien preside el comité de los obispos sobre libertad religiosa.

“Mientras reflexionamos con gratitud sobre las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestro país, nuestra devoción al Sagrado Corazón exige que consideremos cómo podríamos fomentar la verdad, la justicia y la caridad en la vida estadounidense”, declara Sample en un video de promoción del servicio.

Otros países consagrados al Sagrado Corazón

Esta sería la primera vez que líderes católicos de Estados Unidos realizan un servicio de este tipo, aunque no carece de precedentes.

Obispos de varios otros países de Europa y América Latina han consagrado sus tierras al Sagrado Corazón, a veces con la participación de dirigentes políticos. La práctica comenzó en Ecuador en 1874. La mayoría de estas ceremonias se llevaron a cabo en países con poblaciones mayoritariamente católicas, a diferencia de Estados Unidos.

El papa León XIII —el homónimo más reciente del actual pontífice— consagró el mundo entero al Sagrado Corazón en 1899.

Varios papas han promovido la devoción al Sagrado Corazón. El papa Francisco destacó el Sagrado Corazón como inspiración para el servicio y la justicia. El papa León XIV exhortó a una audiencia a volverse “al Sagrado Corazón, modelo de verdadera humanidad”.

La devoción también ha sido motivo de controversia política en algunos países. Se la ha invocado para respaldar una mezcla de catolicismo y nacionalismo.

La emblemática basílica del Sacré-Coeur (Sagrado Corazón) en París ha sido percibida durante mucho tiempo como un símbolo de resistencia católica al secularismo en medio de la turbulencia revolucionaria de Francia.

Más recientemente, una película francesa titulada “Sacre Coeur” cuenta la historia de las visiones de una monja francesa del siglo XVII que dieron origen a la devoción moderna.

El docudrama atrajo a grandes multitudes en Francia el año pasado pese a las críticas de algunas fuentes laicas y católicas. Un grupo de católicos progresistas, escribiendo en la publicación La Croix, lamentó que la película se estuviera utilizando “para impulsar una agenda política obsesionada con reafirmar la identidad cristiana de Francia”.

La película comenzó a distribuirse en salas de cine estadounidenses el martes.

Por separado, un grupo católico lanzó este mes una campaña de vallas publicitarias para promover junio como el mes oficial del Sagrado Corazón. Un candidato republicano a gobernador de Florida, James Fishback, consagró oficialmente su campaña al Sagrado Corazón.

Existe un precedente de que una expresión devocional adquiera connotaciones políticas controvertidas, incluso si por sí misma es neutral y espiritual.

La frase “Cristo es rey” se ha proclamado en ámbitos políticos de Estados Unidos, en ocasiones vinculada con proclamas del nacionalismo cristiano o incluso con afirmaciones antisionistas o antisemitas.

Una larga historia de devoción a un “rey con corazón”

El académico católico Robert Fastiggi, quien ha investigado la larga historia de la devoción al Sagrado Corazón, señaló que el servicio de consagración de los obispos de Estados Unidos debería verse como un paso unificador en un momento de polarización.

Contrarresta cualquier intento de idolatrar al Estado y, en cambio, promueve a Jesús como “un rey con corazón”, sostuvo.

“Hay tanta polarización o un lenguaje tan desafortunado incluso proveniente del presidente de Estados Unidos, amenazando con violencia y aniquilación a toda una civilización", indicó Fastiggi en una entrevista. "El papa León tenía razón al decir que esto es inaceptable”.

Consagrarse al Sagrado Corazón, añadió Fastiggi, es “recordarnos que debemos rendir cuentas a la ley de Dios y del amor”.

Una monja visionaria y la curación de un papa

La devoción al Sagrado Corazón tiene raíces antiguas, pero empezó a tomar su forma moderna en el siglo XVII, escribió Fastiggi en la revista académica Religions en 2025.

Fue entonces cuando una monja francesa, Santa Margarita María Alacoque, relató visiones de Jesús en las que revelaba “las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su Sagrado Corazón”.

Numerosas órdenes religiosas y organizaciones fraternales se formaron para difundir esta devoción. Parroquias y escuelas adoptaron el nombre de Sagrado Corazón.

Una monja alemana del siglo XIX, la beata María del Divino Corazón, instó al entonces papa León XIII a consagrar el mundo entero al Sagrado Corazón. Predijo que él sanaría de una enfermedad peligrosa.

León XIII accedió y reportó la curación en una encíclica que promovía la devoción.

Hoy, muchos hogares, negocios e iglesias católicas exhiben imágenes de Jesús con su Sagrado Corazón expuesto, a menudo acompañado de llamas, una cruz y una corona de espinas para simbolizar el amor sufriente. La devoción suele combinarse con la veneración del Inmaculado Corazón de María.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.