Nuevo director aclara: No habrá fiestas de música electrónica en el Coliseo de Roma

El hombre que acaba de asumir la dirección de la principal atracción turística de Roma quiere dejar las cosas claras: el Coliseo no albergará fiestas de música electrónica bajo su supervisión.

Simone Quilici, director del Parque Arqueológico del Coliseo, compartió su plan para llevar conciertos al anfiteatro de casi 2.000 años de antigüedad en una entrevista con un periódico italiano a principios de este mes, y las redes sociales hicieron lo que a menudo hacen. "Raves masivos" eran inminentes, proclamaron múltiples cuentas junto a imágenes generadas por IA de haces de luz multicolor disparándose desde la arena hacia el cielo.

Quilici dijo a The Associated Press que escuchó quejas de arqueólogos y romanos comunes, consternados de que su patrimonio cultural pudiera ser profanado. Incluso los fanáticos de la música electrónica expresaron su preocupación sobre el daño que un bajo retumbante podría infligir a una estructura antigua que sigue revelando nuevas maravillas, como el pasaje secreto del emperador que se abrirá el 27 de octubre.

Los conciertos deben respetar el Coliseo como un "espacio sagrado", afirmó Quilici, ya que es integral a la identidad romana y se ha imbuido de significado religioso. Hoy en día, es el sitio de la procesión del Vía Crucis durante la Pascua, tradicionalmente presidida por el papa.

"La música debe ser cuidadosamente controlada. Mencioné a ciertos artistas —no por accidente— que no han sido 'rock' desde hace tiempo, que tocan música tranquila y atraen a un público tranquilo, porque lo importante es que no sea una multitud alocada", expresó Quilici, de 55 años, el viernes en su primera entrevista con medios extranjeros desde que asumió el cargo el 20 de octubre. "Bromeé sobre el rock con moderación —eso es lo que quise decir, un tipo de música más sosegada. Pero se informó lo contrario de lo que dije".

Las puertas se abrirán para Sting y los gladiadores

Los conciertos podrían ser acústicos o de jazz, dijo, ofreciendo a Sting como ejemplo. El anfiteatro podría albergar lecturas de poesía, actuaciones de danza y producciones teatrales una vez que se amplíe la plataforma existente. También en los planes: recreaciones históricas de batallas de gladiadores basadas en investigaciones académicas.

"Hay personas que son extremadamente conocedoras de la vida diaria en épocas pasadas, con un nivel notable de precisión científica. Así que estas actividades son muy bienvenidas dentro del parque del Coliseo", comentó Quilici. Subrayó que tales presentaciones serían la antítesis de los centuriones mal disfrazados que asedian el Coliseo por la noche, posando para fotos con turistas y luego acosándolos por pago.

Los primeros conciertos y actuaciones en el Coliseo tendrán lugar en no menos de dos años, añadió.

Solo un puñado de conciertos han tenido lugar dentro del Coliseo a lo largo de los años, incluyendo a Ray Charles en 2002, Paul McCartney en 2003 y Andrea Bocelli en 2009. Todos fueron anunciados como eventos especiales y el número de asistentes fue severamente restringido.

"Desafortunadamente, como todos saben, el turismo es una actividad comercial —una industria que no siempre se conecta con la cultura", indicó el nuevo director desde el balcón más alto del Coliseo. "Incorporar actividades culturales enriquecería este lugar, haciéndolo no solo un sitio para visitar, sino también un lugar donde se puedan experimentar y disfrutar eventos artísticos".

Mirando más allá del Coliseo

Observando las ruinas desde lo alto, el bullicio de turistas recuerda la sección transversal de un hormiguero. El Coliseo tuvo casi nueve millones de visitantes el año pasado, frente a siete millones el año anterior, según datos proporcionados por el parque.

Incluso en octubre, bien fuera de la alta temporada turística de verano, el lugar estaba abarrotado.

Eso se debe en parte al año jubilar del Vaticano, que se celebra una vez cada cuarto de siglo, y que sigue atrayendo grandes grupos de peregrinos. También porque el Coliseo es uno de los dos lugares imprescindibles para los turistas de corta estancia, junto con la Ciudad del Vaticano, y "ya está a máxima capacidad", señaló Quilici.

Ahí radica la otra gran ambición para su mandato: inducir a los turistas a ir a otros lugares.

El parque que supervisa incluye no solo el Coliseo, sino también otros sitios directamente adyacentes como el Foro Romano, que fue el corazón de la sociedad de la antigua ciudad, y el Palatino, donde se fundó Roma y se encuentra el palacio del emperador.

Las entradas con duración de 24 horas incluyen los tres destinos. Aun así, un tercio de los compradores solo visita el Coliseo, según datos del parque. Si Roma es un museo al aire libre, como se dice a menudo, eso es como echar un vistazo a la "Mona Lisa" de Leonardo da Vinci a través de la multitud en el Louvre, y luego irse sin siquiera mirar las otras obras maestras en la sala.

"El año pasado, los turistas en Roma no se quedaron solo dos días y medio; sus visitas aumentaron a cuatro días. Así que también hay la oportunidad de usar el Coliseo como punto de partida para explorar lugares menos visitados", comentó.

"Una decisión valiente"

Del mismo modo, relativamente pocos visitantes van al cercano Circo Máximo, los extensos terrenos de las carreras de carros de alta adrenalina de Roma, representadas en la película de 1959 "Ben-Hur". La Vía Apia, conocida como "la reina de las carreteras", pasa aún más desapercibida, a pesar de haberse convertido en un sitio del patrimonio mundial de la UNESCO el año pasado. Sus enormes piedras de pavimentación proporcionan un paso hacia un campo dorado que evoca siglos pasados y ofrece un bienvenido respiro del centro turístico de Roma.

Tanto el Circo Máximo como el Parque de la Vía Apia, que Quilici administró antes del Coliseo, son de acceso gratuito.

Todos estos sitios y más están cerca unos de otros, aunque algo desarticulados: islas arqueológicas mayormente separadas por carreteras transitadas. Quilici espera crear nuevos puntos de acceso a su parque, así como conexiones con otros para gestionar mejor las multitudes y establecer un área consolidada para la exploración y el descubrimiento.

"Es un esfuerzo colectivo, uno que requiere cooperación de todas las diferentes administraciones", declaró. "Sin embargo, es más una cuestión de gestión que de costos de infraestructura. Decisiones que a veces pueden ser simples como limitar el tráfico —no necesariamente involucrando grandes gastos, sino más bien una decisión valiente para devolver la vida al corazón de la ciudad de Roma".

