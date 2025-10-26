Los argentinos votan en elecciones legislativas cruciales para Milei y rumbo de la economía

Los argentinos votan el domingo en unas elecciones legislativas cruciales que ponen a prueba la gestión del presidente Javier Milei, apremiado por un creciente descontento ciudadano debido al estancamiento de la economía y la pérdida del poder de compra en la nación sudamericana.

Milei afronta esta elección con el desafío de sumar la mayor cantidad de legisladores posible para garantizarse la gobernabilidad y la aprobación de reformas económicas clave de las que están pendientes los mercados y su principal aliado en el continente, el presidente Donald Trump.

En los comicios que renovarán parcialmente el Congreso, los argentinos elegirán 24 senadores y 127 diputados. El partido gobernante La Libertad Avanza cuenta con seis miembros en la cámara alta y 37 en la baja.

Constituirán una prueba sobre la gestión de Milei, que en los últimos tres meses ha perdido fuelle en medio de la caída del consumo, la inestabilidad cambiaria y los crecientes temores sobre la posibilidad de que el país sudamericano no pueda afrontar sus deudas. El líder ultraderechista llegó al poder tras imponerse en la segunda vuelta de noviembre del 2023 con la promesa de terminar con la inflación, relanzar la economía y erradicar los vicios de la clase política tradicional.

“Sí, por supuesto que voy a votar a Milei. Muchas cosas cambiaron para bien: en la economía, en los impuestos, en las importaciones, en la seguridad, en la calle”, señaló Luciano Naredo, un vendedor de autos de alta gama a The Associated Press mientras paseaba por una sector de Puerto Madero, un exclusivo barrio en la ciudad de Buenos Aires.

El hombre, de 28 años, destacó que ahora hay “menos trabas y aranceles” para importar y que hayan bajado la cantidad de piquetes. “El día a día fluye más normal”, consideró.

En el mismo barrio vive Fernanda Fernández, una exejecutiva de una tienda minorista que hoy alquila barcos y yates y siente desilusión por Milei pese a haberlo votado.

“Yo dentro de mi círculo veo a gente contenta. Pero salgo un poco de mi círculo y veo a la gente sumamente preocupada por cómo llegar a fin de mes, por cómo mantener una familia, por la salud”, señaló.

A pocos minutos de allí, en la fundación Isla Maciel —una ONG que asiste a personas marginadas— se estira la fila de personas que piden comida, recipiente en mano, producto de una crisis que recrudece entre los sectores más vulnerables.

Gerardo Álvarez dijo que se sostiene con changas, la pensión de su padre fallecido y la jubilación de su madre de 84 años, con quien vive. Afirmó que la gente concurre al comedor “porque no le queda otra” y apunta contra el gobierno de Milei: “Con este gobierno no vi ningún cambio. Vamos más para atrás. Hay mucha hambre y miseria. A todo el mundo le va mal”.

A la caída del consumo se le han sumado la inestabilidad cambiaria y los crecientes temores sobre la posibilidad de que el país no pueda afrontar sus deudas, aunque Milei ha recibido el apoyo de Estados Unidos, que intervino en el inestable mercado cambiario local mediante la compra de pesos y un intercambio de monedas por 20.000 millones de dólares con el fin de frenar la volatilidad.

No obstante, Trump condicionó toda ayuda a que Milei le gane las elecciones al peronismo de centroizquierda que hace un mes le asestó un duro golpe al gobierno, al derrotarle por 14 puntos en las legislativas locales de la provincia de Buenos Aires, distrito que concentra cerca del 37% del electorado.