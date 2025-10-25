Cardenal estadounidense celebra misa tradicional en latín en la Basílica de San Pedro

Un destacado cardenal estadounidense celebró el sábado una misa tradicional en latín en la Basílica de San Pedro con el permiso explícito del papa León XIV, emocionando a los católicos tradicionalistas que se sintieron abandonados cuando el papa Francisco restringiera en gran medida la antigua liturgia.

Varios miles de peregrinos, muchos de ellos jóvenes familias con varios hijos y mujeres que cubrían sus cabezas con velos de encaje, llenaron el área del altar de la basílica hasta su máxima capacidad.

El cardenal Raymond Burke, la figura conservadora estadounidense, presidió la liturgia de dos horas y media, que estuvo llena de himnos, incienso y sacerdotes inclinándose hacia el altar, de espaldas a los fieles en los bancos.

Para muchos tradicionalistas, el momento fue una señal tangible de que León podría ser más comprensivo con su situación, después de que se sintieran rechazados por Francisco y sus restricciones, establecidas en 2021, sobre la antigua liturgia.

Francisco tomó medidas después de que la expansión de la antigua liturgia, especialmente en Estados Unidos, coincidiera con el auge del conservadurismo político de inspiración religiosa y el declive en la asistencia a la iglesia en las parroquias más progresistas.

Rubén Peretó Rivas, un organizador argentino de la peregrinación, se dijo esperanzado y afirmó que los primeros signos del papa León son de diálogo y escucha.

Las guerras litúrgicas se gestaron desde hace tiempo

Las más recientes rondas en las guerras litúrgicas se remontan al Concilio Vaticano II, las reuniones efectuadas en la década de1960 que modernizaron la iglesia. Entre las reformas estaba la celebración de la misa en lengua vernácula, en lugar de en latín.

En las décadas que siguieron, la antigua misa en latín seguía disponible pero no era generalizada. En 2007, el papa Benedicto XVI relajó las restricciones para celebrarla como parte de su acercamiento general a los tradicionalistas, aún apegados al antiguo rito.

En uno de los actos más controvertidos de su pontificado, Francisco revirtió en 2021 la reforma que Benedicto estableció en 2007 y reinstauró restricciones para celebrar la antigua misa. El pontífice dijo que su expansión se había convertido en una fuente de división en la iglesia y que los católicos opuestos al Vaticano II se habían aprovechado de ella.

Sin embargo, en lugar de sanar las divisiones, la medida de Francisco pareció ahondar aún más la brecha.

“Quedamos huérfanos”, dijo Christian Marquant, un organizador francés de la peregrinación del sábado.

Elección de León y promesas de traer paz y sanación

León, el primer papa estadounidense de la historia, fue elegido con un amplio consenso entre los cardenales y ha dicho que su objetivo es la unidad y la reconciliación en la iglesia. Muchos conservadores y tradicionalistas le instaron a sanar las divisiones litúrgicas que se extendieron especialmente por la misa en latín.

Tras la elección de León, Marquant le escribió una carta en nombre de unos 70 grupos tradicionalistas en la que pedía, entre otras cosas, permiso para celebrar una misa según el antiguo rito en San Pedro durante la peregrinación anual de los tradicionalistas a Roma.

Burke, quien tuvo una audiencia con León el 22 de agosto, le entregó la carta y el pontífice dio su permiso, dijo Marquant.

Francisco también había permitido que se celebraran misas en latín en la basílica, incluso inmediatamente después de las restricciones que impuso en 2021, pero solo por sacerdotes de bajo rango. En 2023 y 2024, los tradicionalistas no pudieron encontrar a nadie dispuesto siquiera a acercarse a Francisco para pedir permiso, dijo Marquant.

El sábado, Burke no mencionó a Francisco, sus restricciones ni a León en su homilía, cuya sección clave pronunció en italiano, español, francés e inglés. Pero se refirió repetidamente a Benedicto y su reforma de 2007 que liberalizó la antigua liturgia como si aún estuviera muy vigente.

A través de la reforma de Benedicto, “toda la iglesia madura en una comprensión y amor cada vez más profundos por el gran don de la sagrada liturgia, tal como nos ha sido transmitida en una línea ininterrumpida desde la Tradición Apostólica, desde los Apóstoles y sus sucesores”, dijo el cardenal.

