Un vistazo a la historia de la Ala Este de la Casa Blanca, ahora derrumbada por Trump

Betty Ford supuestamente dijo que si el Ala Oeste de la Casa Blanca es la "mente" de la nación, entonces el Ala Este —el centro de poder tradicional para las primeras damas— es el "corazón".

Ese "corazón" latió durante más de 100 años mientras las primeras damas y sus equipos trabajaban desde sus oficinas en el Ala Este en todo, desde detener el abuso de drogas y fomentar la alfabetización hasta embellecer y preservar la propia Casa Blanca. Es donde planificaban las cenas de Estado de la Casa Blanca y organizaban las decoraciones para la tradicional temporada navideña.

Esa historia llegó a su fin después de que las cuadrillas de demolición derribaran las dos plantas de oficinas y salas de recepción del ala la semana pasada. Desapareció un cine interno y un pasillo cubierto hacia la Casa Blanca capturado en tantas fotos a lo largo de los años. Un jardín del Ala Este que fue dedicado a Jacqueline Kennedy también fue desarraigado.

El presidente republicano Donald Trump ordenó la demolición como parte de su plan aún por aprobar para construir un salón de baile de 300 millones de dólares.

El ex desarrollador inmobiliario ha estado obsesionado durante mucho tiempo con construir un gran salón de baile en la Casa Blanca. En 2010, llamó a un asesor principal del presidente demócrata Barack Obama y se ofreció a construir uno. Trump no ocultó su desagrado por la práctica de organizar elegantes cenas de Estado bajo carpas en el Jardín Sur de la Casa Blanca. La oferta no fue aceptada.

Ahora Trump, en su segundo mandato, se está moviendo rápidamente para ver su deseo de lo que él llama un "gran proyecto de legado" convertirse en realidad. Ha intentado justificar la demolición del Ala Este señalando que algunos de sus predecesores también añadieron a la Casa Blanca a lo largo de los años.

Las primeras damas y sus equipos fueron testigos de la historia en el Ala Este, un "lugar de propósito y servicio", declaró Anita McBride, quien trabajó allí como jefa de personal de la primera dama Laura Bush.

"Demoler esas paredes no disminuye la importancia del trabajo que logramos allí", indicó McBride a The Associated Press.

McBride apoya una adición de salón de baile porque la "carpa grande y costosa" que se ha utilizado cuando las listas de invitados se extendían más de lo que se podía acomodar cómodamente dentro de la Casa Blanca "no era sostenible". Las carpas dañan el césped y requieren infraestructura adicional, como baños al aire libre y tranvías para mover a las personas, especialmente en mal tiempo, sostuvo.

Otros piensan de manera diferente.

Krish O’Mara Vignarajah, quien fue directora de políticas para la primera dama Michelle Obama, señaló que la demolición es un "golpe simbólico" al legado del Ala Este como un lugar donde las mujeres hicieron historia.

"El Ala Este era este espacio físico que había visto el papel de la primera dama evolucionar de una anfitriona social a una poderosa defensora en una variedad de temas", aseguró en una entrevista.

Aquí un vistazo a la historia del Ala Este y las primeras damas que pasaron tiempo allí:

Rosalynn Carter

Fue la primera primera dama en tener su propia oficina en el Ala Este. La mayoría de las primeras damas antes de Carter habían trabajado desde los cuartos privados en el segundo o tercer piso de la residencia. Carter quería un lugar donde pudiera separar el trabajo y el hogar.

"Siempre necesito un lugar al que ir que sea privado, donde no tenga que vestirme ni maquillarme", escribió en sus memorias. "Las oficinas del personal de la primera dama siempre estuvieron en el Ala Este, y parecía un lugar perfecto para mi oficina también".

En sus memorias, Carter escribió sobre su ruta favorita a su oficina en los meses de invierno. Caminaba por el sótano, pasando por lavanderías y talleres y el refugio antiaéreo mantenido para el presidente y su personal. Los termostatos en la residencia arriba se habían bajado debido al programa de conservación de energía del presidente Jimmy Carter, haciendo que el Ala Este estuviera tan fría que se vio obligada a usar ropa interior larga.

El pasaje subterráneo que le mostró un miembro del personal de la residencia proporcionó algo de alivio. "Con el programa de conservación de energía de Jimmy, era el único lugar realmente cálido en la Casa Blanca, con grandes tuberías de vapor corriendo por encima", escribió la primera dama.

Nancy Reagan

Fotos del Ala Este a principios de la década de 1980 muestran a la primera dama reuniéndose con el personal, incluida su secretaria de prensa, Sheila Tate. Para una generación de estadounidenses, Nancy Reagan estuvo más estrechamente asociada con una sola frase, "Simplemente di no", por el programa contra el abuso de drogas que hizo un sello distintivo de su mandato en la Casa Blanca.

Como recordó Reagan una vez, la idea para la campaña surgió durante una visita en 1982 con escolares en Oakland, California. "Una niña levantó la mano y dijo: 'Señora Reagan, ¿qué hago si alguien me ofrece drogas?' Y yo dije: 'Bueno, simplemente di no'. Y así fue como la frase nació".

Hillary Clinton

Clinton se desvió de la tradición al convertirse en la primera primera dama en insistir en que su oficina estuviera en el Ala Oeste, no en el Ala Este. En sus memorias, Clinton escribió que quería que su personal estuviera "integrado físicamente" con el equipo del presidente. La oficina de la primera dama se trasladó a lo que ahora es el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower mientras que a Clinton se le asignó una oficina en el segundo piso del Ala Oeste.

"Este fue otro evento sin precedentes en la historia de la Casa Blanca y rápidamente se convirtió en material para comediantes nocturnos y comentaristas políticos", escribió Clinton más tarde.

Laura Bush

Bush escribió en sus memorias sobre cómo era la Casa Blanca después de los ataques del 11 de septiembre. La mayoría de los miembros de su personal, entonces en sus 20 años, "se quitaron los tacones altos y huyeron del Ala Este" después de que se les dijera que "corrieran por sus vidas" cuando los informes sugirieron que la Casa Blanca podría ser atacada.

"Ahora se les pedía volver a trabajar en un edificio que podía ser atacado y para una presidencia y un país que estarían en guerra", escribió.

Michelle Obama

Obama fue la primera mujer negra en servir como primera dama, convirtiéndose en un modelo a seguir global y un ícono de estilo que abogó por mejorar la nutrición infantil a través de su iniciativa "Let's Move" ("Vamos a movernos"). Ella y su personal en el Ala Este también trabajaron para apoyar a las familias militares y promover la educación superior para las niñas en países en desarrollo.

Fotos de la época muestran a Obama escribiendo en una computadora portátil durante un chat en línea sobre la nutrición escolar y el jardín de la Casa Blanca que creó.

Melania Trump

Trump se distanció de la tradición al no vivir en la Casa Blanca durante los primeros meses del primer mandato de Donald Trump. Se quedó en Nueva York con su hijo Barron, entonces en edad escolar, para que no tuviera que cambiar de escuela a mitad de año. Cuando finalmente se mudó a la Casa Blanca, ella y sus asistentes del Ala Este lanzaron una iniciativa llamada "Be Best", para centrarse en el bienestar infantil, el abuso de opioides y la seguridad en línea.

Jill Biden

Biden fue la primera primera dama en continuar una carrera fuera de la Casa Blanca. La profesora de inglés enseñó dos veces por semana mientras servía como primera dama. Pero en su trabajo en el Ala Este, fue una defensora de las familias militares; su difunto padre y su difunto hijo Beau sirvieron en el ejército. Biden también abogó por la investigación de una cura para el cáncer y aseguró millones de dólares en fondos federales para la investigación de la salud de las mujeres.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.