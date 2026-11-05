Wendy's rechaza oferta de compra de inversor activista y adopta plan de “píldora venenosa”

Wendy’s rechazó una oferta de compra por 1.400 millones de dólares de un inversionista activista y manifestó el jueves que la propuesta era demasiado baja; además, adoptó un plan de “píldora venenosa” que dificultaría la ingeniería de una toma de control hostil de la empresa.

El reconocido inversionista Nelson Peltz presentó la semana pasada una oferta para comprar la cadena, que lidia con los altos precios de la carne de res y locales envejecidos. Peltz sostuvo que el panorama de la comida rápida se ha vuelto cada vez más desafiante, con consumidores que enfrentan presión, una competencia que se intensifica y una inflación persistente, y que su oferta era el mejor camino para los accionistas.

Pero en una conferencia telefónica con inversionistas, el director ejecutivo de Wendy’s, Bob Wright —quien se incorporó a la empresa en mayo procedente de Potbelly— señaló el jueves que Wendy’s ya cuenta con un plan de recuperación que está dando buenos resultados.

“Confiamos en que tenemos la estrategia, la ejecución y los recursos adecuados para devolver a Wendy’s todo su potencial e impulsar un valor significativo para los accionistas”, afirmó Wright.

Las acciones subieron más de un 2% el jueves, después de que la empresa informara un desempeño mejor de lo esperado durante el tercer trimestre.

Wendy’s indicó en un comunicado que un comité de directores independientes rechazó por unanimidad la oferta porque “subvalora sustancialmente” a la compañía.

Wendy’s también anunció la adopción de un plan de derechos para los accionistas, la llamada “píldora venenosa”, destinada a evitar una toma de control hostil de la empresa. El plan, que otorga a todos los accionistas —excepto al postor hostil— el derecho a comprar acciones con descuento, se activa automáticamente si una persona o grupo posee el 15% o más de las acciones de la empresa.

Trian Fund Management, de Peltz, y otros socios del grupo de inversionistas que hizo la oferta a Wendy’s poseen el 16,3% de las acciones de la compañía. El plan permanecería vigente durante un año, informó Wendy’s. Hasta el momento, Trian no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Wendy’s ha estado cerrando restaurantes anticuados en Estados Unidos para concentrarse en sus ubicaciones más rentables. La empresa cerró 240 locales en 2024 y dijo a principios de este año que planeaba clausurar hasta 358 en 2026.

Luego, en septiembre, uno de los mayores franquiciatarios de Wendy’s en Estados Unidos solicitó protección por bancarrota después de que la cadena intentara rescindir su contrato de franquicia. Meritage Hospitality Group, con sede en Michigan, opera 314 restaurantes Wendy’s en 15 estados.

Wendy’s, con sede en Dublin, Ohio, tenía 5.969 restaurantes en Estados Unidos y 1.428 locales en 38 países al final de 2025.

Fundada en 1969 por Dave Thomas y nombrada en honor a su hija, Wendy’s es conocida por sus hamburguesas cuadradas y sus postres Frosty. La cadena, que crecía rápidamente, introdujo la ventanilla de autoservicio en 1970 y comenzó a cotizar en bolsa en 1976. En la década de 1980, mientras disputaba ventas con McDonald’s y Burger King, Wendy’s lanzó barras de ensaladas y difundió su icónica campaña publicitaria “Square’s the beef?”, juego de palabras en inglés entre “square” (cuadrado”, que alude a la forma de sus hamburguesas), y “where?” (¿dónde?).

Pero a medida que el mercado de comida rápida se volvía aún más competitivo y cadenas rivales centradas en hamburguesas como In-N-Out y Five Guys se expandieron, Wendy’s se quedó rezagada. La participación de Wendy’s en las ventas de cadenas de hamburguesas en Estados Unidos cayó del 11,5% en 2019 al 10,4% el año pasado, según Technomic, una empresa de investigación de mercados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.