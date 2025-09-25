Ventas de viviendas en EEUU se mantuvieron lentas en agosto pese a baja de tasas hipotecarias

Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos se mantuvieron lentas en agosto, incluso cuando una caída en las tasas hipotecarias llevó los costos de los préstamos para viviendas a su nivel más bajo en 10 meses.

Las ventas de viviendas existentes disminuyeron un 0,2% el mes pasado con respecto a julio, a una tasa anual ajustada estacionalmente de cuatro millones de unidades, informó el jueves la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. Ese es el ritmo de ventas más lento desde junio.

Las ventas aumentaron un 1,8% en comparación con agosto del año pasado. La última cifra de ventas superó el ritmo de 3,96 millones que los economistas esperaban, según FactSet.

El precio medio nacional de venta aumentó un 2% en agosto en comparación con el año anterior, alcanzando los 422.600 dólares. Este es el vigésimo sexto mes consecutivo en que los precios de las viviendas han aumentado anualmente y el precio medio de venta más alto para cualquier agosto en los datos que se remontan a 1999.

El mercado inmobiliario de Estados Unidos ha estado en una depresión de ventas desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde mínimos históricos. Las ventas de viviendas previamente ocupadas cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años. Durante los primeros ocho meses de este año, las ventas de viviendas han disminuido un 1,2% en comparación con el mismo período del año pasado.

Las tasas hipotecarias han estado disminuyendo principalmente desde finales de julio, antes de la decisión de la Reserva Federal la semana pasada de reducir su tasa de interés principal por primera vez en un año, en medio de una creciente preocupación por el mercado laboral.

Pero aunque las tasas más bajas otorgan a los compradores de viviendas más poder adquisitivo, los costos de los préstamos siguen siendo demasiado altos para que muchos estadounidenses puedan permitirse comprar una vivienda después de años de precios de viviendas en aumento vertiginoso.

"Sin embargo, las tasas hipotecarias están disminuyendo y más inventario está llegando al mercado, lo que debería impulsar las ventas en los próximos meses", dijo Lawrence Yun, economista jefe de la NAR.

A medida que las ventas de viviendas han disminuido, el número de viviendas sin vender en el mercado ha estado aumentando en relación con el año pasado.

Había 1,53 millones de viviendas sin vender al final del mes pasado, una disminución del 1,3% con respecto a julio y un aumento del 11,7% con respecto a agosto del año pasado, según la NAR. Eso sigue siendo muy por debajo de las aproximadamente dos millones de viviendas en venta que eran típicas antes de la pandemia.

El inventario de fin de mes de agosto se traduce en un suministro de 4,6 meses al ritmo de ventas actual, igualando el nivel de suministro al final de julio y un aumento desde 4,2 meses en agosto del año pasado. Tradicionalmente, un suministro de cinco a seis meses se considera un mercado equilibrado entre oferta y demanda.

Las viviendas también están tardando más en venderse. Las propiedades permanecieron típicamente en el mercado durante 31 días el mes pasado antes de venderse, en comparación con 26 días un año antes, según la NAR.

