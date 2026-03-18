Unos 90 barcos cruzan el estrecho de Ormuz e Irán exporta petróleo en plena guerra

Unos 90 barcos, incluidos petroleros, han cruzado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra con Irán y el país aún está exportando millones de barriles de petróleo en un momento en que la vía marítima ha quedado prácticamente cerrada, según plataformas de datos marítimos y comerciales.

Muchos de los buques que atravesaron el estrecho realizaron los llamados tránsitos “clandestinos", con los que eluden las sanciones y la supervisión de gobiernos occidentales y que probablemente tienen vínculos con Irán, indicó la firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence. Más recientemente, embarcaciones con vínculos con India y Pakistán también han logrado cruzar el estrecho, a medida que los gobiernos intensificaron las negociaciones.

Cuando los precios del crudo se dispararon por encima de los 100 dólares por barril y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a aliados y socios comerciales para que enviaran buques de guerra y reabrieran el estrecho, con la esperanza de bajar los precios del petróleo.

La mayor parte del tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz —una vía para el transporte mundial de petróleo y gas que suministra aproximadamente una quinta parte del crudo del mundo— se ha detenido desde principios de marzo, después de que comenzó la guerra. Unos 20 buques han sido atacados en la zona.

Sin embargo, Irán aún ha logrado exportar bastante más de 16 millones de barriles de petróleo desde el comienzo de marzo, estimó la plataforma de datos y análisis comerciales Kpler. Debido a las sanciones occidentales y los riesgos asociados, China ha sido el mayor comprador de petróleo iraní.

Ha habido una “resiliencia continua” en los volúmenes de exportación de petróleo de Irán, manifestó la analista de riesgo comercial de Kpler, Ana Subasic.

Irán ha logrado beneficiarse de las ventas de petróleo y también “preservar su propia arteria de exportación” al esgrimir el control sobre el paso, señaló Kun Cao, director de clientes de la consultora Reddal.

Las estimaciones de datos sobre exportaciones de petróleo de Irán coinciden en gran medida con los datos de tráfico marítimo.

Al menos 89 barcos cruzaron el estrecho de Ormuz entre el 1 y el 15 de marzo —incluidos 16 petroleros—, según Lloyd’s List Intelligence, una caída frente a aproximadamente 100 a 135 pasos de embarcaciones por día antes de la guerra. Se creía que más de una quinta parte de los 89 buques estaban afiliados a Irán, mientras que entre el resto había barcos vinculados con China y Grecia, indicó.

Otros buques también han estado logrando pasar.

El petrolero de crudo MT Karachi, con bandera de Pakistán y controlado por la Pakistan National Shipping Corp., atravesó el estrecho el domingo, informó Lloyd’s List Intelligence.

Shariq Amin, portavoz del Pakistan Port Trust, se negó a confirmar o negar qué ruta había utilizado el MT Karachi, pero afirmó que el barco pronto llegaría a Pakistán de forma segura.

Los buques transportadores de gas licuado de petróleo (GLP) Shivalik y Nanda Devi, con bandera de India y ambos propiedad de la estatal Shipping Corp. of India, también viajaron por el estrecho alrededor del 13 o 14 de marzo, según Lloyd’s List Intelligence. El GLP es utilizado como combustible principal para cocinar por millones de hogares indios.

El ministro de Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, dijo al Financial Times que los dos buques pudieron pasar tras conversaciones con Irán. Irak también estaba en conversaciones con Irán para permitir el paso de petroleros iraquíes por el estrecho de Ormuz, informó su agencia estatal de noticias.

Los buques podrían estar transitando “con al menos cierto nivel de intervención diplomática”, comentó Richard Meade, editor en jefe de Lloyd’s List. Así, Irán podría haber “creado de hecho un corredor seguro”, con algunos barcos pasando cerca de la costa iraní.

Se descubrió que algunos buques cerca de, o en, el estrecho declararon estar vinculados con China o contar con tripulación totalmente china para reducir el riesgo de ser atacados, según un análisis anterior en la plataforma de seguimiento de barcos MarineTraffic. Los analistas creen que estaban aprovechando los vínculos más estrechos de China con Irán.

Los precios del petróleo han subido más de un 40% hasta superar los 100 dólares por barril desde que comenzó la guerra con Irán, e Irán ha amenazado con que no permitirá que pase “ni un solo litro de petróleo” con destino a Estados Unidos, e Israel y sus aliados.

Para intentar estabilizar los precios del petróleo, Estados Unidos dijo que estaba permitiendo que los petroleros iraníes cruzaran el estrecho. “Los barcos iraníes ya han estado saliendo, y hemos permitido que eso ocurra para abastecer al resto del mundo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista con CNBC el lunes.

Estados Unidos bombardeó sitios militares en la isla de Kharg, frente a la costa iraní, que es clave para la red petrolera y las exportaciones de Irán, pero el presidente Donald Trump dijo que por ahora había dejado intacta su infraestructura petrolera.

Los últimos movimientos por el estrecho de Ormuz muestran que el estrecho no estaba simplemente “cerrado”, afirmó Cao. “Se entiende mejor como cerrado de manera selectiva contra parte del tráfico, mientras sigue funcionando para las exportaciones iraníes y un conjunto reducido de movimientos no iraníes tolerados”, explicó.

Sin embargo, si el plan de Irán es “infligir dolor mediante precios de la energía más altos, el número de petroleros que permita pasar por el estrecho de Ormuz podría ser muy limitado”, escribieron en una nota de investigación los estrategas del banco neerlandés ING, Warren Patterson y Ewa Manthey.

___

Saaliq informó desde Nueva Delhi. El redactor de AP Munir Ahmed contribuyó desde Islamabad, Pakistán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.