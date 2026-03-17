Amazon ofrece entregas más rápidas, para clientes dispuestos a pagar

Amazon informó que ha comenzado a ofrecer entregas más rápidas en Estados Unidos de productos seleccionados a cambio de una tarifa, entre ellos artículos básicos de despensa, ropa, medicamentos de venta libre, suministros de limpieza y productos electrónicos.

El coloso del comercio electrónico indicó que los clientes en más de 2.000 ciudades, pueblos y zonas suburbanas ahora pueden optar por recibir en tres horas los pedidos de su inventario de envíos rápidos, compuesto por 90.000 artículos. El cargo es de 4,99 dólares para los miembros de Amazon Prime y de 14,99 dólares para quienes no son miembros.

La empresa señaló que hay franjas de entrega de una hora disponibles en cientos de lugares, incluidas grandes áreas metropolitanas como Los Ángeles, Chicago y Washington, y ciudades más pequeñas como Des Moines, Iowa, y Boise, Idaho. Añadió que a los miembros Prime se les cobrará 9,99 dólares por el servicio, que cuesta 19,99 dólares para quienes no son miembros.

La compañía, con sede en Seattle, indicó que comenzó a probar el servicio de entrega exprés a finales del año pasado y que lo está ampliando este mes.

“Vimos una oportunidad de usar nuestra experiencia operativa única y nuestra red de entregas para ayudar a hacer la vida de los clientes un poco más fácil, al tiempo que ofrecemos aún más valor para los miembros Prime”, declaró Udit Madan, vicepresidente sénior de operaciones mundiales de Amazon, en un comunicado.

Amazon lanzó su programa Prime en 2005 ofreciendo a los miembros entregas gratuitas en dos días de una selección de 1 millón de artículos, principalmente DVDs, CDs y libros. Los miembros Prime ahora tienen acceso a más de 300 millones de artículos en 35 categorías, y decenas de millones de productos están disponibles con entregas gratuitas el mismo día o al día siguiente.

La empresa ha utilizado robótica y tecnología de inteligencia artificial para acelerar el procesamiento de pedidos. Amazon señaló que regionalizar su red de entregas en Estados Unidos en ocho áreas también ha ayudado a reducir los tiempos de entrega.

Amazon está probando un servicio ultrarrápido para entregas en 30 minutos o menos. Según la empresa, Amazon Now está disponible en varias ciudades de India, México y los Emiratos Árabes Unidos, y se está probando en varias comunidades de Estados Unidos y el Reino Unido.

El minorista rival Walmart también se ha enfocado en entregas más rápidas. La compañía, con sede en Bentonville, Arkansas, afirma que ofrece entregas el mismo día en menos de tres horas al 95% de la población de Estados Unidos, frente al 76% de hace tres años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.