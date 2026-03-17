Presidente interino de Perú José Balcázar cambia a su gabinete a casi un mes de inicio de su gestión

El presidente interino de Perú José Balcázar juramentó el martes a su segundo gabinete ministerial a casi un mes de iniciado su gobierno y luego que su primera ministra renunció un día antes de que se presente de forma obligatoria ante el Parlamento para solicitar respaldo y continuar su gestión.

Balcázar nombró como su nuevo primer ministro a Luis Arroyo, un militar retirado que fue ministro de Defensa y antes jefe de la defensa civil. Más temprano, la oficina de Balcázar agradeció en sus redes sociales a Denisse Miralles, una economista de 49 años por los servicios prestados "en un contexto importante para el país”.

No se indicaron los motivos de su renuncia, pero el presidente había indicado a la prensa local que en el Parlamento hay "muchas bancadas” con diversos intereses, “por lo que no podemos asegurar ni afirmar que (el miércoles) nos puedan dar el voto de confianza”.

Miralles necesitaba el miércoles al menos 66 votos de los 130 legisladores del congreso unicameral durante una presentación para pedir respaldo para su gestión.

El cambio de ministros se realiza a menos de un mes de las elecciones generales del 12 de abril donde se elegirán a un presidente, 130 diputados, 60 senadores y cinco parlamentarios andinos.

Miralles era la primera ministra del gobierno del nuevo presidente interino de Perú José María Balcázar, un legislador que llegó a la presidencia el 18 de febrero en reemplazo de José Jerí (2025-2026) quien fue removido del cargo por un escándalo de reuniones no registradas con empresarios chinos.

Balcázar es el octavo gobernante en una década en Perú, aquejado por una crónica inestabilidad política. En su discurso inaugural dijo que no era “difícil gobernar un país”, lo único que se necesitaba era “convocar a la gente más lucida” de los partidos en el Parlamento.

El presidente no tiene una bancada parlamentaria propia y, según los analistas, para su sobrevivencia depende del apoyo de partidos dominantes en el Parlamento, entre ellos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú y Perú Libre.

El mandatario realizó otros cinco cambios en el gabinete, incluidos las carteras de Economía e Interior. En el Ministerio de Economía nombró a Rodolfo Acuña, quien era viceministro de ese sector, mientras en el Ministerio del Interior a José Zapata, un policía en retiro que era viceministro de Seguridad Pública.

Los secretarios de otros 13 ministerios de su anterior gabinete fueron ratificados, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien indicó en febrero que Perú debe mantener una relación equilibrada respecto “al enfrentamiento entre Estados Unidos y China”.

Balcázar, de 83 años, gobernará hasta el 28 de julio cuando entregará el poder a quien gane las elecciones presidenciales que se realizarán el 12 de abril.