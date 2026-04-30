Union Pacific defiende su adquisición de Norfolk Southern por $85.000 millones

La empresa de ferrocarriles Union Pacific espera que los reguladores en Estados Unidos se convenzan esta vez de que su oferta para adquirir Norfolk Southern por 85.000 millones de dólares, que detalló por segunda vez el jueves, será buena para el país.

La Junta de Transporte de Superficie de Estados Unidos (STB, por sus siglas en inglés) rechazó la solicitud inicial de Union Pacific porque los reguladores querían más detalles sobre cómo el acuerdo afectaría el equilibrio competitivo entre las cinco grandes empresas de trenes de carga que quedan y el impacto en los clientes. La fusión podría crear el primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos.

El director general de Union Pacific, Jim Vena, manifestó que la nueva solicitud presenta un argumento aún más sólido sobre los beneficios de la fusión, que, según él, recortaría uno o dos días el tiempo de entrega de muchos envíos porque ya no tendrían que transferirse entre dos ferrocarriles en el centro del país. El ferrocarril con sede en Omaha, Nebraska, proyecta que la fusión podría llevar a trasladar 2,1 millones de cargas de camión de la autopista a los trenes.

Pero la STB elevó los estándares para grandes fusiones ferroviarias como esta a inicios de siglo, después de que fusiones anteriores en el sector ferroviario atascaron el transporte de carga y provocaron interrupciones prolongadas mientras dos ferrocarriles trabajaban para integrar sus redes. Ahora Union Pacific tiene que demostrar que este acuerdo mejorará la competencia.

El acuerdo incluye una disposición según la cual, si la STB exige más de 750 millones de dólares en concesiones, Union Pacific puede considerar retirarse, pero eso no condenaría automáticamente el acuerdo, revelaron los ferrocarriles el jueves al presentar una copia de su contrato de fusión. Norfolk Southern tendría derecho a una penalización por ruptura de 2.500 millones de dólares si el acuerdo se desmorona.

Actualmente, Norfolk Southern y CSX prestan servicio en el este de Estados Unidos, mientras que Union Pacific y BNSF operan en el oeste, y los dos grandes ferrocarriles canadienses compiten donde pueden con sus vías, que cruzan Canadá y se extienden hacia Estados Unidos y México.

Es probable que una Union Pacific fusionada controle casi el 40% de la carga del país, pero el ferrocarril dijo que actualmente BNSF transporta esa misma proporción de la carga nacional. Por ello, los ferrocarriles señalaron que el acuerdo cambiaría qué ferrocarril domina el mercado, pero no alteraría de forma drástica el equilibrio competitivo.

Por su parte, los competidores BNSF y CPKC se unieron el miércoles a una nueva coalición para destacar preocupaciones de que el acuerdo podría perjudicar a los transportistas y, con el tiempo, a los consumidores si conduce a tarifas más altas para empresas que tienen pocas opciones además del ferrocarril para obtener sus materias primas y entregar sus productos. La coalición también incluye asociaciones comerciales de cargadores químicos y agrícolas, y los sindicatos que representan a maquinistas y a trabajadores de mantenimiento de vías.

La directora general de BNSF, Katie Farmer, afirmó: “Esto no comenzó porque un cliente pidiera que ocurriera una fusión UP-NS. Está impulsado por Wall Street con la promesa de un gran pago a los accionistas. Eliminará la competencia, elevará los costos para los consumidores y desestabilizará la cadena de suministro que impulsa la economía estadounidense”.

Pero el mayor sindicato ferroviario y cientos de cargadores han respaldado el acuerdo, que reduciría a cinco el número de grandes ferrocarriles de carga en todo Estados Unidos.

Union Pacific ha prometido que cada empleado sindicalizado que tenga un puesto en cualquiera de los dos ferrocarriles en el momento de la fusión tendrá trabajo de por vida, aunque la plantilla aún podría reducirse por desgaste natural si disminuye el volumen de envíos. Pero UP adoptó un tono optimista el jueves y pronosticó que para el tercer año después del acuerdo se crearán más de 1.200 nuevos empleos para gestionar el aumento de carga.

Anteriormente, los ferrocarriles habían pronosticado 900 vacantes. Pero los nuevos datos de tráfico que los ferrocarriles analizaron de todos los grandes ferrocarriles de carga convencieron a los ejecutivos de que es probable que haya un mayor crecimiento del empleo.

Si la STB acepta esta nueva solicitud, es probable que los reguladores dediquen más de un año a analizar cada aspecto del acuerdo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.