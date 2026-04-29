Amazon se dispara en el 1er trimestre gracias al auge de servicios de computación en la nube

Amazon informó el miércoles que obtuvo fuertes aumentos en las ganancias y las ventas netas durante su primer trimestre fiscal, impulsados por el vertiginoso crecimiento de su destacada unidad de computación en la nube.

La empresa de comercio electrónico y tecnología indicó que las ventas en su unidad de computación en la nube crecieron un 28% en el periodo de enero a marzo, el incremento más rápido en 15 trimestres. Amazon Web Services (AWS) registró un crecimiento de ventas del 24% en el cuarto trimestre, después del 20% de crecimiento de la división en el tercer trimestre.

La compañía, con sede en Seattle, también ofreció una perspectiva optimista para las ventas netas del trimestre en curso, por encima de las estimaciones de los analistas. Sin embargo, las acciones cayeron casi un 2% en las operaciones posteriores al cierre.

Los inversionistas seguían de cerca las ganancias trimestrales de Amazon para ver si la inversión de 200.000 millones de dólares de la empresa en inteligencia artificial, robots, semiconductores y satélites empieza a dar frutos. El gasto previsto para el año marcó un aumento del 60% frente a los 128.000 millones de dólares de gasto de capital de Amazon el año pasado y puso nerviosos a los inversionistas, lo que hizo que la acción bajara un 11% en las operaciones posteriores al cierre cuando se anunció en febrero.

El director general, Andy Jassy, defendió el gasto durante la anterior conferencia de resultados trimestrales diciendo que Amazon esperaba retornos a largo plazo sobre su capital invertido.

Los resultados del trimestre más reciente subrayaron que la demanda por los servicios y la tecnología de Amazon sigue creciendo.

“Estamos en medio de algunas de las mayores inflexiones de nuestra vida, estamos bien posicionados para liderar y soy muy optimista sobre lo que viene para nuestros clientes y para Amazon”, afirmó Jassy el miércoles en un comunicado.

Amazon publicó sus resultados del primer trimestre el mismo día en que otros tres gigantes tecnológicos —Microsoft, Meta y Alphabet— presentaban los suyos, lo que dio a los inversionistas una lectura del gasto en IA y del crecimiento de la nube en toda la industria.

Los grandes acuerdos que Amazon firmó este mes con OpenAI, Anthropic y Meta le dieron a la compañía un sólido impulso.

Amazon anunció el martes lo que calificó como una “gran expansión” de su asociación con OpenAI, creadora de ChatGPT, un día después de que la empresa de inteligencia artificial informara sobre el relajamiento de sus vínculos con su patrocinador de larga data, Microsoft.

La semana pasada, Anthropic acordó invertir más de 100.000 millones de dólares en la plataforma en la nube AWS de Amazon durante los próximos 10 años para entrenar y ejecutar Claude, el chatbot de la empresa de inteligencia artificial. La asociación permitirá que Anthropic obtenga hasta 5 gigavatios de los chips Trainium de Amazon para entrenar y alimentar sus modelos de inteligencia artificial, indicó la empresa minorista.

También la semana pasada, Amazon informó que Meta, propietaria de Instagram, WhatsApp y Facebook, firmó un acuerdo para impulsar la IA agéntica en los chips Graviton de AWS.

Sin embargo, al igual que otros minoristas, Amazon experimenta mayores costos por aranceles debido a las políticas de comercio exterior del presidente Donald Trump. A medida que la guerra con Irán afecta los precios del petróleo y del combustible, el aumento de los costos de envío también podría reducir los ingresos de comercio electrónico de la compañía.

Amazon dijo este mes que impondría un recargo temporal del 3,5% por combustible y logística a algunos vendedores externos que usan su plataforma. La empresa confirmó a The Associated Press que el cargo temporal entró en vigor el 17 de abril para muchos de los vendedores que utilizan los servicios de envío de pedidos de Amazon.

Mientras tanto, la empresa ha acelerado los tiempos de entrega de pedidos mediante una combinación de robótica, tecnología de IA y un almacenamiento más eficiente.

Un nuevo servicio ultrarrápido llamado Amazon Now ofrece entregas de pedidos de una selección de miles de artículos en 30 minutos o menos. La empresa señaló en febrero que el servicio ya está disponible en varias ciudades de India, México y Emiratos Árabes Unidos y se está probando en varias comunidades de Estados Unidos y Reino Unido.

Amazon reportó ganancias de 30.300 millones de dólares, o 2,78 dólares por acción, para el periodo de tres meses que terminó el 31 de marzo. Eso se compara con 17.100 millones de dólares, o 1,59 dólares por acción, en el mismo periodo del año anterior.

Las ventas netas aumentaron un 17% hasta alcanzar 181.500 millones de dólares en el trimestre, en comparación con 155.700 millones de dólares en el mismo trimestre de hace un año.

Los analistas esperaban 1,63 dólares por acción sobre ventas de 177.280 millones de dólares, según analistas encuestados por FactSet.

Los ingresos de Amazon Web Services alcanzaron 37.580 millones de dólares. Los analistas esperaban 36.600 millones de dólares, según FactSet.

Para el trimestre en curso, Amazon dijo que esperaba que las ventas netas se ubicaran en un intervalo entre 194.000 millones y 199.000 millones de dólares.

Eso significaría un aumento de entre 16% y 19% frente al mismo trimestre de hace un año. Los analistas esperaban 188.960 millones de dólares en el periodo actual, según FactSet.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.