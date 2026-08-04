Un carguero reporta un ataque en Ormuz mientras EEUU e Irán discrepan sobre conversaciones

Un buque de carga reportó haber sido alcanzado por un proyectil durante la noche frente a la costa de Omán, en el estrecho de Ormuz, según una agencia británica de monitoreo marítimo, mientras Estados Unidos e Irán hacían afirmaciones contrapuestas sobre si estaban manteniendo conversaciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que ambas partes reanudarían las conversaciones para poner fin a la guerra. Pero Irán insistió en que solo estaba hablando con Omán y que la discusión se centraba en el estrecho de Ormuz.

A continuación, un vistazo a los acontecimientos más importantes en Oriente Medio el martes.

Carguero reporta un ataque en el estrecho de Ormuz

El buque de carga informó que fue “alcanzado por un proyectil desconocido” a las 2 de la madrugada, cuando se encontraba 37 kilómetros (23 millas) al noreste de Al Khasab, en Omán, indicó la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El UKMTO no proporcionó más información sobre el barco, como bajo qué bandera navegaba la embarcación o si transportaba mercancía.

La localidad de Al Khasab se encuentra en la punta de la península arábiga que se adentra en el estrecho de Ormuz, la crucial vía marítima en la boca del golfo Pérsico por la que, antes de la guerra, pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

El estrecho ha quedado prácticamente cerrado por los ataques de Irán contra la navegación desde el inicio de la guerra en febrero, mientras que Estados Unidos también ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes en esa vía marítima.

EEUU e Irán hacen afirmaciones contradictorias sobre las conversaciones

Trump sostuvo el lunes que se reanudaron las conversaciones con Irán, un día después de decir que canceló ataques masivos que había amenazado con desatar contra el país. Trump explicó que dio marcha atrás a instancias de aliados del Golfo: Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

“Ya sea que Irán quiera admitirlo o no, de hecho, estamos hablando”, insistió Trump.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró el lunes que no se estaban llevando a cabo negociaciones con Washington y añadió que las conversaciones de Teherán eran únicamente con Omán y se centraban en establecer una ruta para una navegación segura a través del estrecho de Ormuz.

Trump expresó frustración con Irán, al sugerir que Teherán había solicitado las conversaciones, que son cruciales para poner fin al conflicto de varios meses y reactivar el paralizado tráfico de mercancías a través del estrecho.

“¡El liderazgo iraní es increíblemente taimado!”, se desahogó el presidente de Estados Unidos en Truth Social, su plataforma de redes sociales.

“Piden una reunión, algunos dirían que ‘suplican’, comienzan las conversaciones, con más programadas en el futuro inmediato, y dicen, abierta y orgullosamente, que no están teniendo ninguna discusión, que no se está hablando de nada, y que solo están tratando con ‘Omán’”, escribió.

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Becatoros informó desde Atenas, Grecia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.