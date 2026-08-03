Capital One dice que cerró cuentas bancarias de Trump por posible lavado de dinero

Capital One cerró las cuentas bancarias del presidente Donald Trump en 2021 después de que el banco detectó actividad financiera con características de lavado de dinero, reveló la entidad en un escrito judicial presentado el fin de semana.

El escrito judicial está vinculado a una demanda presentada contra Capital One por una de las sociedades holding financieras de Trump poco después de que juramentó al cargo por segunda vez. Trump alega que Capital One cerró ilegalmente sus cuentas por motivos políticos, tras los ataques del 6 de enero a la sede del Congreso.

Capital One quiere que se desestime la demanda.

“El cierre fue el resultado de meses de análisis y de una revisión cuidadosa por parte del equipo AML de Capital One, de conformidad con las políticas del banco y las directrices regulatorias”, indicó el banco en el escrito judicial. El término “AML” es una abreviatura de “antilavado de dinero”.

Trump ha demandado a Capital One, así como a JPMorgan Chase, por supuestamente haberle cerrado el acceso a servicios bancarios después de que dejó el cargo en 2021. El “debanking” ocurre cuando los bancos cierran cuentas de clientes porque consideran que representan riesgos financieros, legales o reputacionales para las entidades.

Ambos bancos niegan haber roto sus relaciones con el presidente, sus hijos y otros negocios relacionados por razones políticas. La demanda contra JPMorgan Chase busca una indemnización de 5.000 millones de dólares. JPMorgan ha afirmado que no cierra cuentas por motivos políticos, pero sí cierra cuentas “con o sin causa” y también aquellas que generan “riesgo legal o regulatorio”.

En julio, después de que la demanda original permaneció inactiva durante meses, los abogados del presidente presentaron una demanda enmendada en la que alegaron que el banco le cerró el acceso a servicios bancarios por motivos políticos. El banco sostiene que las nuevas acusaciones carecen de fundamento y afirma que la denuncia se apoya en “nuevas teorías basadas en citas seleccionadas de manera interesada”.

El equipo legal del presidente Trump rechazó esa afirmación el lunes, pero no abordó las conclusiones internas del banco.

“Capital One, junto con otros grandes bancos, le cerró el acceso a servicios bancarios al presidente Trump, a su familia y a sus empresas por razones descaradamente políticas”, declaró un portavoz del equipo legal de Trump. “La contundente demanda del presidente Trump hace que Capital One rinda cuentas por su conducta vergonzosa, y esperamos llevar este asunto hasta una conclusión justa y adecuada”.

Los conservadores aseguran que los bancos les cierran el acceso a servicios bancarios a ellos y a sus aliados políticos. Las acusaciones se intensificaron después de la Operación Choke Point, una iniciativa durante la administración Obama en la que los reguladores presionaron a los bancos para que cortaran servicios financieros a la industria de las armas de fuego, el tabaco y los prestamistas abusivos, entre otros. La industria de las criptomonedas alegó que también fue víctima de cierres de servicios bancarios durante la administración Biden.

Trump firmó una orden ejecutiva en agosto de 2025 titulada “Garantizar una banca justa para todos los estadounidenses”, que ordena a los reguladores federales poner fin a las inspecciones a los bancos sobre con quién estaban haciendo negocios. La administración Trump también ha citado a declarar registros de los mayores bancos como parte de una investigación sobre presuntos cierres de servicios bancarios.

Trump tenía más de 300 cuentas bancarias en Capital One antes de que fueran cerradas. Las cuentas eran para una variedad de negocios con su marca, desde un campo de golf hasta una bodega. Trump operó con Capital One más de una década hasta que le cerraron las cuentas.

En el escrito judicial, Capital One afirmó que no tenía motivo para hacer una declaración política con el cierre de las cuentas de Trump en 2021 y que la medida se debió por completo a que expertos antilavado de dinero del banco marcaron actividad en las cuentas.

“Capital One nunca hizo pública la decisión de terminación ni su proceso interno confidencial que dio lugar al cierre, y permitió a los demandantes varios meses (y concedió varias prórrogas) para encontrar nuevos servicios bancarios, lo cual hicieron”, señaló el banco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.