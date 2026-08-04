Detenido un sospechoso de incendio provocado por uno de los devastadores fuegos de Spokane

Un hombre de Spokane, Washington, fue arrestado el lunes y acusado de haber provocado uno de los devastadores incendios forestales que han destruido cientos de viviendas y otras estructuras en la segunda ciudad más grande del estado y sus alrededores.

La policía del condado Spokane informó que Aaron F. Farinacci, de 37 años, fue arrestado e ingresado en la cárcel bajo sospecha de incendio provocado en primer grado en relación con el incendio Old Trails, el mayor de los tres focos que arden alrededor de Spokane.

En conjunto, los incendios han destruido al menos 700 edificios y obligaron a unas 67.000 personas a evacuar. Las autoridades no han indicado una posible causa de los otros dos incendios.

El jefe de policía señaló el sospechoso fue visto cerca de donde comenzó el incendio

Una pista de un vecino que vio a un hombre con aspecto nervioso, inclinado al costado de la carretera cerca de un área de pasto, llevó inicialmente a las autoridades hasta Farinacci, aunque lo dejaron en libertad tras el primer interrogatorio, señaló el jefe de policía, John Nowels, la noche del lunes.

Más tarde, cuando los detectives de delitos graves comenzaron a investigar con cámaras corporales y reportes, volvieron a identificar a Farinacci y determinaron que el incendio había comenzado donde el testigo lo había visto, explicó Nowels. Farinacci tenía fósforos y un encendedor de butano cuando fue detenido, agregó Nowels.

“Como ocurre en tantos casos críticos, fueron ciudadanos que estaban atentos a su entorno, conscientes y dispuestos a dar un paso al frente y decir algo, los que llevaron a la detención relativamente rápida del señor Farinacci”, señaló Nowels.

La primera comparecencia judicial de Farinacci será el martes, según el fiscal del Condado de Spokane, Preston McCollam. No quedó claro de inmediato si contaba con un abogado que pudiera hablar en su nombre. Ha sido condenado por homicidio involuntario grave en Arizona.

Algunos residentes regresan a hogares destruidos

El incendio Old Trails se inició el sábado al noroeste del centro de Spokane antes de saltar el río Spokane y arrasar vecindarios.

Más temprano el lunes, algunos residentes regresaron y encontraron sus casas arrasadas por incendios forestales que estallaron durante el fin de semana en un paisaje reseco, cubriendo los patios con escombros carbonizados. En algunos casos, sólo las chimeneas seguían en pie.

Miriam Sim, de 76 años, dijo el lunes, mientras ella y su esposo, Daniel Sim, observaban las ruinas de la casa donde habían vivido desde 2005: “No hay nada que salvar”.

Su esposo preguntó: “A nuestra edad, ¿queremos reconstruir?”.

En conjunto, los tres incendios habían quemado para el lunes unos 32 kilómetros cuadrados (unas 12,5 millas cuadradas). El cielo se llenó de humo y bruma. Llegaron vientos más calmados y temperaturas más bajas para ayudar a los bomberos, pero se esperaba que volviera el calor y la sequedad hacia mediados de semana.

En un vecindario de Spokane se veían vehículos teñidos de negro, una embarcación retorcida por el calor y contenedores de reciclaje de plástico derretidos. Al otro lado de la calle, los pastos seguían verdes y las casas se salvaron, mientras los residentes continuaban usando mangueras o aspersores para regar sus propiedades.

La delegación congresional completa del estado escribió el lunes al presidente, Donald Trump, para pedir que aprobara una declaración de emergencia acelerada. “Cientos de personas han perdido por completo sus hogares y granjas, y a muchas se les prohíbe regresar a sus casas o vecindarios mientras las cuadrillas continúan apagando brasas humeantes”, señalaron.

Hasta ahora no se han reportado muertes ni lesiones graves

El cabo Mark Gregory, portavoz de la policía del condado Spokane, indicó que el condado recibió inicialmente casi 300 reportes de personas desaparecidas, pero para el lunes habían localizado a todos salvo 14.

Las autoridades señalaron que esos reportes pendientes probablemente correspondían a personas que no habían tenido contacto desde que evacuaron, más que a personas realmente desaparecidas o en peligro.

Los incendios forestales en el área de Spokane estaban completamente fuera de control, dijeron funcionarios de bomberos. Más de 1.000 bomberos, muchos de fuera del estado, habían llegado para el lunes, y se esperaba que esa cifra se duplicara en los próximos días.

Los incendios estaban entre decenas en el oeste de Estados Unidos que han puesto al límite la capacidad de las agencias federales, estatales y locales para combatirlos. Al menos 1.000 kilómetros cuadrados (390 millas cuadradas) se han quemado en todo Washington, que ha enfrentado una sequía severa y una escasa acumulación de nieve.

Las autoridades advirtieron a la gente que no volara drones cerca de las zonas quemadas, al señalar que eso podría obligarlos a retrasar las operaciones aéreas de combate del fuego.

Las llamas han devorado casas, autos y pertenencias

Angela y Wayde Deatherage, ambos de 49 años, evacuaron poco después de las 3 de la tarde del sábado con su hijo, llevándose unos cuantos contenedores con fotos familiares y anillos heredados, pero no mucho más. Aproximadamente 30 minutos después, su cámara de seguridad enviaba notificaciones de incendio al teléfono de Angela.

Wayde Deatherage tomó caminos secundarios y regresó al anochecer. Se detuvo al final de la calle y llamó a su esposa: “Nuestra casa está perdida”.

Sin embargo, Deatherage no había terminado con su vecindario. Apuntaló una manguera en otra casa para que rociara la propiedad. Esa vivienda sobrevivió.

La pareja regresó a su propiedad el domingo.

“Es sólo ceniza. Es como si nuestra casa se hubiera hundido en el sótano", dijo Angela Deatherage dijo sobre la casa donde habían vivido casi 22 años. "Hay tanta pérdida para tanta gente...”.

Karen Faggioli, de 61 años, pensó que regresaría a su casa. Recordó cómo otros incendios recientes habían sido controlados. Pero un familiar le envió un mensaje con la mala noticia: su casa y tres vehículos quedaron destruidos. Una hija también perdió su casa cercana.

Faggioli, que se está recuperando de cáncer de mama, expresó: “¿Por qué llorar? ¿Qué va a hacer el llanto? Yo misma he pasado por tantas tragedias. Esto no es nada. Como le dije a mi nieta: ‘Somos fuertes — y ahora tendremos cosas completamente nuevas’. Estoy emocionalmente entumecida”.

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Johnson informó desde Seattle y White desde Detroit. Contribuyeron los periodistas de The Associated Press Manuel Valdes en Spokane; John Hanna en Topeka, Kansas; Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire; y Martha Bellisle y Hallie Golden en Seattle.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.