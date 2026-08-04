Gobierno de EEUU ordena a contratistas dejar de perforar pozos para muro fronterizo en Nuevo México

El gobierno del presidente Donald Trump le ha ordenado a las cuadrillas que trabajan en la construcción del muro fronterizo que dejen de perforar pozos en Nuevo México, después de que los ganaderos advirtieron que la extracción del agua subterránea que necesitan para la elaboración del concreto podría poner en riesgo su ganado.

La orden se produce en momentos en que las cuadrillas a lo largo de la frontera trabajan a toda prisa para completar una de las principales prioridades de Trump: un muro fronterizo de 46.000 millones de dólares que se extiende por cuatro estados. En lugares como Texas y California han surgido controversias después de que grupos ambientalistas y residentes han reportado una amplia variedad de problemas relacionados con la obra.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés), encargada de supervisar la construcción del muro fronterizo, ha señalado que se necesita agua para fabricar concreto para carreteras, la construcción del muro y reducir la cantidad de polvo. Ganaderos de la zona afirman que la sequía ya los ha obligado a reducir el tamaño de sus hatos.

“Nos pondría en una situación catastrófica inmediata y tendríamos que hacer algo con nuestro ganado. Quiero decir, podría sacar a algunas personas del negocio, incluidos nosotros”, afirmó Russell Johnson, un ganadero cuya propiedad se extiende a lo largo de la frontera.

Johnson planteó el tema en una reunión pública el mes pasado, después de notar la presencia de un pozo industrial —que, según le informaron, bombearía 1.135 litros (300 galones por minuto)— en un terreno que arrienda para pastoreo. Johnson tiene aproximadamente 12 pozos en su rancho, los cuales son capaces de extraer entre 11 y 26 litros (tres y siete galones) por minuto.

Una portavoz de CBP indicó el lunes que se le ha instruido a los contratistas del muro fronterizo en Nuevo México que dejen de perforar nuevos pozos, pero no comentó si se podrá extraer agua de aquellos que ya fueron perforados. La agencia afirmó que colaborará con el gobierno de Nuevo México y con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus iniciales en inglés) para desarrollar una estrategia de aguas subterráneas.

“La CBP está comprometida a trabajar de manera colaborativa con los propietarios locales para garantizar que las actividades de construcción no tengan un impacto negativo en sus necesidades de agua”, destacó la agencia en un comunicado.

Los contratistas federales que trabajan en la construcción del muro en Nuevo México —Caddell Construction Co. y Fisher Industries— no respondieron a correos electrónicos ni a llamadas telefónicas en busca de comentarios. Barnard Construction y Spencer Construction Co., los contratistas que trabajan cerca del rancho de Johnson, tampoco respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

Agencia estatal: Contratistas perforaron pozos ilegalmente

La Oficina del Ingeniero Estatal de Nuevo México, responsable de monitorear y aprobar la perforación de pozos en todo el estado, informó que su personal tiene registro de ocho pozos perforados sin el permiso de la oficina a lo largo de la frontera con México, aunque advirtió que podría haber más. El personal visitó dos pozos el mes pasado e informó que bombeaban 757 litros (200 galones) por minuto.

“Todos los pozos que no sean tribales en Nuevo México, ya sea que se perforen en tierras estatales o federales, deben contar con los permisos del ingeniero estatal antes de perforarse o de que se pueda extraer agua de ellos”, señaló la Oficina del Ingeniero Estatal en un comunicado.

Todos los pozos para la construcción del muro fronterizo fueron perforados en una franja de terreno de propiedad federal situada a 96 kilómetros (60 millas) al norte de la frontera, llamada la Reserva Roosevelt. La CBP no respondió a preguntas de seguimiento sobre si el gobierno federal tiene derecho a bombear agua subterránea en tierras federales sin supervisión estatal.

Ganaderos sacrifican reses ante escasez de agua

Tom Patterson, presidente de la Asociación de Ganaderos de Nuevo México, asegura que el agua es la principal preocupación para los ganaderos y que, si los pozos empiezan a secarse, será demasiado tarde. Durante la construcción del muro en el primer mandato de Trump, los contratistas compraban agua a granjas, ranchos o municipios de la zona, explicó Patterson, lo que significaba que la cantidad de agua bombeada de las cuencas cercanas no aumentaba durante la obra.

“¿Por qué necesitan toda esta agua?”, preguntó Patterson. “¿Y por qué no pueden comprarla, como lo han hecho en el pasado, a agricultores, ganaderos o incluso al condado de Luna?”.

Johnson dijo que la moratoria sobre futuras perforaciones de pozos es un paso en la dirección correcta, pero su preocupación persiste después de que un contratista le informó que el eventualmente podría extraerse agua del pozo ubicado cerca de su rancho si las cuadrillas terminaban necesitando el agua. Aunque los precios de la carne de res han ido en aumento, Johnson se ha visto obligado a reducir su hato a un tercio de su capacidad original. Afirma que el motivo principal es la sequía —que ha dejado menos pasto para su ganado.

Antes de que se levantara el primer muro fronterizo, Johnson recuerda que veía al menos un camión con personas que atravesaban su rancho cada semana. Ahora, asegura, los cruces ilegales por su propiedad ocurren muy rara vez. Como exagente de la Patrulla Fronteriza, está a favor del muro, pero no cree que deba costarle su sustento.

Hasta ahora, se han levantado 800 metros (media milla) de muro secundario cerca de la propiedad de Johnson.

“Necesitan dejar de bombear todos estos pozos porque todos fueron perforados ilegalmente”, sostuvo Johnson.

Políticos de Nuevo México se disputan el crédito

Ambos candidatos en la contienda para representar al distrito en el Congreso se atribuyeron el mérito de la moratoria.

El candidato republicano al Congreso, Greg Cunningham, dijo que impulsó el acuerdo entre la CBP y los contratistas, y que fue el primero en anunciar la noticia en redes sociales el viernes.

“Ganaderos, familias y funcionarios locales nos trajeron sus preocupaciones. Lo planteé ante el gobierno del presidente Trump. Escucharon. Actuaron rápido”, escribió Cunningham en X.

El congresista Gabe Vasquez, quien se enfrentará a Cunningham en las elecciones de medio mandato de noviembre próximo, discutió el tema en el pleno de la Cámara hace unas semanas.

“Estas perforaciones ilegales por parte del gobierno federal jamás debieron ocurrir, pero cuando ocurrieron, escuché las preocupaciones de nuestros ganaderos e inmediatamente armé un escándalo en Washington para proteger los derechos de agua de los habitantes de Nuevo México”, declaró.

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Schuettler es miembro del cuerpo de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America es un programa nacional de servicio sin fines de lucro que coloca a periodistas en redacciones locales para informar sobre temas con poca cobertura.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.