Trump sugiere que podría retrasar viaje a China mientras presiona a Beijing para que ayude en Ormuz

El presidente Donald Trump ha sugerido que podría retrasar su esperada visita a China a finales de mes, mientras busca aumentar la presión sobre Beijing para que ayude a reabrir el estrecho de Ormuz y a calmar los precios del petróleo, que se han disparado durante la guerra con Irán.

Trump afirmó en una entrevista el domingo con el Financial Times que la dependencia de China del petróleo de Oriente Medio significa que debería ayudar con una nueva coalición que él intenta formar para que el tráfico de petroleros vuelva a circular por el estrecho, después de que las amenazas de Irán hayan estrangulado los flujos mundiales de crudo. Trump señaló que “nos gustaría saber” antes del viaje si Beijing ayudará. “Podríamos retrasarlo”, expresó Trump en la entrevista.

La incertidumbre subraya hasta qué punto los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán han reconfigurado la política global en las últimas dos semanas. Cancelar la visita cara a cara con el presidente chino Xi Jinping podría tener sus propias consecuencias económicas importantes: las relaciones entre Washington y Beijing han sido tensas, ya que ambas partes se han amenazado mutuamente con fuertes aranceles durante el último año.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los nuevos comentarios de Trump se produjeron mientras el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunía el lunes en París con el viceprimer ministro chino He Lifeng para una nueva ronda de conversaciones comerciales que pretendían allanar el camino para el viaje de Trump a Beijing. Estados Unidos y China han declarado una tregua que ha evitado que ambas partes impongan aranceles recíprocos, pero las apuestas siguen siendo altas.

En los primeros días del conflicto con Irán, Trump había dicho que buques de la Marina de Estados Unidos escoltarían a los petroleros a través del estrecho, y restó importancia a la amenaza que representaba Irán. Pero, a medida que los precios del petróleo se dispararon, él y su gobierno se han visto obligados a considerar nuevas opciones —incluida la idea, planteada este fin de semana, de que otros países se sumen al esfuerzo con sus propios buques de guerra—. Hasta ahora, ninguno ha atendido formalmente el llamado.

Trump dijo a los periodistas a bordo del Air Force One, mientras regresaba a Washington tras un fin de semana en Florida, que Estados Unidos había hablado con “unas siete” naciones sobre ofrecer apoyo militar. Sin embargo, no quiso decir cuáles, y eludió la pregunta cuando se le consultó directamente por China, aunque posteriormente sugirió que había hecho esa oferta a Beijing.

“China es un caso de estudio interesante”, dijo, al señalar su dependencia del petróleo del Golfo. “Así que dije: ‘¿Les gustaría sumarse?’, y lo averiguaremos. Tal vez lo hagan, tal vez no”.

La guerra en Irán ha hecho que el precio del petróleo se dispare, lo que ha elevado lo que los estadounidenses pagan en la gasolinera, justo cuando empieza a ganar fuerza la campaña para las elecciones de medio mandato. China, sin embargo, ha enfrentado sus propias presiones económicas y recientemente redujo ligeramente su meta de crecimiento para 2026 a entre 4,5% y 5%, su crecimiento proyectado más lento desde 1991, lo que significa que interrupciones prolongadas en el estrecho también podrían tener impactos a largo plazo para Beijing.

Antes de que Trump sugiriera la posibilidad de cancelar su viaje, un portavoz de la embajada china en Washington se mostró evasivo ante el llamado de Trump a recibir ayuda externa en el estrecho.

“El estrecho de Ormuz y las aguas cercanas son una ruta importante para el comercio internacional de bienes y energía. Mantener la región segura y estable sirve a los intereses comunes de la comunidad internacional”, afirmó el portavoz. “Todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar un suministro de energía estable y sin obstáculos”.

El portavoz añadió: “Como amigo sincero y socio estratégico de los países de Oriente Medio, China seguirá fortaleciendo la comunicación con las partes pertinentes, incluidas las partes en el conflicto, y desempeñará un papel constructivo para la desescalada y el restablecimiento de la paz”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.