Conan O'Brien inaugura los 98.os Oscar; primeros premios para Amy Madigan, "KPop Demon Hunters"

Conan O’Brien inauguró la 98.ª edición de los Premios de la Academia con una carrera a toda velocidad por los nominados, musicalizada con “Sabotage”, vestido como el personaje de Amy Madigan en “Weapons” (“La hora de la desaparición”), y una súplica por lo que llamó “la más rara de las cualidades hoy: el optimismo”.

O’Brien, que presenta la gala por segunda vez, aludió a “tiempos caóticos y aterradores” en su monólogo de apertura en el Dolby Theatre. Pero sostuvo que el actual clima geopolítico hacía que los Oscar resonaran aún más como una fuerza de unión global.

O’Brien también bromeó, sin embargo, con que la noche podía volverse política. Como alternativa, al estilo del show de medio tiempo del Super Bowl, comentó que Kid Rock presentaría unos Oscar alternativos en Dave & Busters.

Algunas de las mejores pullas de O’Brien fueron para las plataformas de streaming. Bromeó con que el director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, estaba en un cine por primera vez. O’Brien también lamentó la falta de nominaciones para Amazon MGM: “¿Por qué el sitio web donde pido papel higiénico no está ganando más Oscar?”

“Me siento honrado de ser el último presentador humano de los Premios de la Academia”, afirmó O’Brien. “El año que viene va a ser un Waymo (robot) en esmoquin”.

Minutos después de que una falsa Madigan diera inicio a la transmisión, la verdadera Madigan ganó el primer premio de la noche, mejor actriz de reparto, por su actuación en el thriller de terror “Weapons”. La victoria de la actriz, de 75 años, llegó 40 años después de su primera nominación al Oscar, en 1986 por “Twice in a Lifetime” ("Dos veces en la vida").

Al subir al escenario, Madigan soltó una gran carcajada y exclamó: “¡Esto es genial!”

La sensación de Netflix “KPop Demon Hunters” (“Las guerreras K-pop”), la película más vista de 2025, ganó mejor largometraje animado, como se esperaba. Fue un gran triunfo para Netflix, pero una victoria más matizada para la productora de la película, Sony Pictures. Aunque desarrolló y produjo el filme, Sony vendió “KPop Demon Hunters” al gigante del streaming en lugar de estrenarla en salas.

En Netflix, “KPop Demon Hunters” se convirtió en un fenómeno cultural y en el mayor éxito de la plataforma. Tiene más de 325 millones de visualizaciones y sigue sumando.

“Esto es para Corea y para los coreanos en todas partes”, expresó la codirectora Maggie Kang.

Un duelo entre "Sinners" y "One Battle"

La 98.ª edición de los Premios de la Academia se encaminaba hacia una coronación para Paul Thomas Anderson o Ryan Coogler. La mayoría lo consideraría un ganar-ganar.

“One Battle After Another” ("Una batalla tras otra"), de Anderson, es la favorita al llegar a la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Pero “Sinners” ("Pecadores"), de Coogler, encabeza la lista de nominadas con un récord de 16 candidaturas. Ambos cineastas están en posición de irse con su primer Oscar.

Pero poco más está asegurado en unos Premios de la Academia en los que Michael B. Jordan o Timothée Chalamet (pese al desaire al ballet del que se habló en todo el mundo) podrían ganar su primer Premio de la Academia en una contienda por mejor actor demasiado reñida como para hacer pronósticos.

Qué esperar de los Oscar 2026

Pese a la guerra en Irán y al creciente tumulto geopolítico, O’Brien ha prometido un espectáculo entretenido al estilo de presentadores como Bob Hope y Johnny Carson. “Mi actitud es: divirtámonos con esto”, dijo O’Brien a los reporteros a principios de semana.

Aun así, la ya elevada seguridad será todavía mayor este año en unos Oscar que se celebran dos semanas después de que Estados Unidos y el presidente Donald Trump iniciaran la guerra con Irán. Algunos asistentes llevaban prendedores que decían “Artists for cease fire” (Artistas por un alto el fuego).

“Por supuesto, todos los años monitoreamos lo que está pasando en el mundo”, señaló a principios de semana Raj Kapoor, productor ejecutivo del show. “Contamos con el apoyo del FBI y del LAPD, y es una colaboración estrecha”.

Se interpretarán dos de las cinco canciones nominadas a mejor canción: “I Lied to You”, de “Sinners”, con Miles Caton, Raphael Saadiq y otros; y “Golden”, de “KPop Demon Hunters”.

El cine en salas busca vencer al streaming, otra vez

“KPop Demon Hunters”, una producción de Sony Pictures que fue vendida a Netflix, fue la película más vista de 2025. (Tiene 325 millones de visualizaciones y sigue sumando, lo que la convierte en la película más reproducida en streaming en la historia de Netflix). Pero parece casi seguro que el último premio de la noche no irá a un estreno de streaming; “CODA” ("CODA, señales del corazón"), de Apple, sigue siendo la única película de streaming que lo ha logrado. En cambio, es probable que mejor película vaya a una anomalía en la industria cinematográfica actual: filmes originales de gran presupuesto nacidos de una visión personal.

“Sinners” y “One Battle After Another” se estrenaron en salas y se filmaron en celuloide. Y ambas salieron de Warner Bros., el estudio histórico que acordó fusionarse con el nuevo coloso de medios de David Ellison, Paramount Skydance. El acuerdo de 111.000 millones de dólares, que espera aprobación regulatoria, ha sacudido a una industria que ya se estaba adaptando a las adquisiciones de MGM (por Amazon) y 20th Century Fox (por The Walt Disney Co.).

La elegía podría marcar los Oscar del domingo. Se espera que el segmento in memoriam incluya, entre muchos otros, recuerdos de Robert Redford, Diane Keaton y Robert Duvall. O’Brien, que había organizado una fiesta a la que asistieron Rob y Michele Reiner la noche anterior a sus muertes, ha prometido un homenaje “muy poderoso”.

La novedad de este año es una categoría de mejor casting. Otra innovación es el requisito de que los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas vean todas las nominadas antes de votar. En la plataforma de streaming de la academia —incluso la votación de los Oscar se hace por streaming—, los votantes tuvieron que marcar una casilla que certificaba haber visto a cada nominada antes de votar en una categoría.

Aunque los Oscar a menudo parecen en gran medida ajenos a su época, un grupo de nominados que lidia explícitamente con el momento político actual ocupará el centro de la escena. Eso incluye no solo “One Battle After Another”, que abre con una redada en un centro de detención de migrantes, sino también películas como el thriller político brasileño de Kleber Mendonça Filho "O Agente Secreto" ("El agente secreto") y el drama iraní de venganza de Jafar Panahi “Yek tasadef sadeh” (“Un simple accidente”).

La guerra en Irán tiene un significado particular para Panahi, cuya película está nominada a mejor largometraje internacional y a mejor guion. El prestigioso cineasta iraní y ganador de la Palma de Oro del año pasado ha hecho películas de manera clandestina en su Irán natal pese a encarcelamientos repetidos, prohibición de viajar e incluso arresto domiciliario. Mientras promocionaba la película, Panahi fue condenado a un año de prisión. Al menos uno de sus nominados como coguionista, Mehdi Mahmoudian, no pudo salir de Irán para asistir a los premios del domingo.

Hace veintitrés años, los Premios de la Academia también se celebraron en medio de una guerra en Oriente Medio. Los Oscar de 2003 tuvieron lugar apenas tres días antes de que comenzara la guerra de Irak. Muchos en Hollywood protestaron contra la guerra. “Chicago” ganó mejor película. ___

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