Bancos de Wall Street están por las nubes con SpaceX, pero inversores siguen cautos

Los bancos de Wall Street tienen grandes esperanzas puestas en SpaceX, pero por el momento las acciones del mercado de cohetes de Elon Musk parecen seguir pegadas a la Tierra.

Muchas de las firmas de inversión que suscribieron la oferta pública inicial de SpaceX publicaron sus primeras notas de análisis sobre la compañía el martes, y casi todas recomendaron a los inversionistas comprar la acción y pronosticaron que cotizará por encima de 200 dólares en los próximos 12 a 18 meses.

Pero, después de superar los 200 dólares en su primera semana de cotización, la acción se negocia en torno a 152 dólares por título, apenas por encima de donde abrió el 12 de junio, el día de su OPI. Es posible que los inversionistas estén observando con cautela los mismos factores que tienen a Wall Street tan entusiasmado con la acción.

Los analistas se centran en el potencial de SpaceX para liderar el mercado del transporte espacial y la infraestructura. Los cohetes reutilizables de la empresa le permiten transportar personas y carga a la órbita terrestre, y apunta a una exploración más profunda del sistema solar. La mayor parte de los ingresos de la compañía proviene actualmente de sus satélites Starlink, y se espera que las innovaciones en IA impulsen esa tecnología.

“Las ambiciones de SpaceX, y su posible impacto en la humanidad, son mayores que las de cualquier empresa que hayamos visto”, dijeron analistas de J.P. Morgan en un informe de investigación.

El banco prevé que el precio de la acción alcance los 225 dólares para finales de 2027. Citó la ventaja competitiva de la compañía en el transporte espacial, con alrededor de 670 lanzamientos orbitales y una tasa de éxito de casi el 99% con sus cohetes Falcon. La mayoría de las cargas útiles enviadas a órbita desde 2023 se realizaron a través de SpaceX.

La empresa ha dominado el mercado de cohetes espaciales reutilizables con su Falcon 9, pero su gigantesco cohete Starship es la clave para lanzar piezas de carga más grandes, incluidos centros de datos.

El banco de inversión Raymond James es de lejos el más optimista. Sus analistas esperan que la acción eventualmente llegue a 800 dólares por título y consideran a SpaceX una empresa industrial clave para el siglo XXI.

“Así como los ferrocarriles, las redes eléctricas e Internet transformaron eras económicas anteriores, creemos que SpaceX está construyendo la plataforma fundamental para la próxima generación de capacidad industrial”, escribieron los analistas escribieron en un informe de investigación.

El fundador de SpaceX, Elon Musk, decidió sacar la empresa a bolsa porque necesita dinero para financiar sus ambiciones, entre ellas poner más satélites y, con el tiempo, centros de datos en el espacio. Sus objetivos más ambiciosos incluyen establecer una colonia en Marte.

Por ahora, Starship sigue en fase de pruebas y no existe tecnología para colocar centros de datos en el espacio ni para enviar personas a Marte. Los analistas de Wall Street reconocen que un retraso o un fracaso para establecer un calendario estable de lanzamientos de Starship es un riesgo que podría hacer descarrilar sus pronósticos.

SpaceX terminó su primer día en Wall Street en junio con un valor de mercado de más de 2 billones de dólares y todavía se mantiene alrededor de ese nivel. Eso convirtió a Musk en el primer billonario del mundo, aunque desde entonces su patrimonio neto ha vuelto a caer por debajo de 1 billón de dólares, según Forbes.

Algunos bancos de Wall Street son más cautelosos respecto a las perspectivas de la compañía. La firma de análisis de renta variable MoffettNathanson dijo que ve el potencial, pero le ha asignado una calificación más “neutral” y considera que la acción eventualmente se ubicará en 131 dólares por título. Las preocupaciones se centran en muchas de las incógnitas relacionadas con cuestiones regulatorias, la tecnología y la demanda.

“En resumen, es una apuesta por todo lo que se hace posible al tener un control prácticamente absoluto sobre la fabricación y el lanzamiento de cohetes”, indicó MoffettNathanson en un informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.