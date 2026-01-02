Tesla pierde el trono mundial de los vehículos eléctricos

Tesla perdió su posición como el principal fabricante mundial de vehículos eléctricos el viernes, tras registrar una caída en sus ventas por segundo año consecutivo.

La compañía informó que entregó 1,64 millones de vehículos en 2025, lo que representa un descenso del 9 % respecto al año anterior. En contraste, su rival chino BYD vendió 2,26 millones de unidades el año pasado, consolidándose como el nuevo líder del mercado.

Esta disminución se atribuyó a una combinación de factores, incluyendo la reacción de clientes ante las políticas de Elon Musk y la intensa competencia internacional.

Además, las ventas del cuarto trimestre de 2025, que sumaron 418.227 vehículos, quedaron por debajo de las 440.000 esperadas por los analistas de FactSet. El total de ventas probablemente se vio afectado por la expiración de un crédito fiscal de 7.500 dólares, eliminado por el gobierno de Donald Trump a finales de septiembre.

Las acciones de Tesla subieron casi un 2 % antes de la apertura del mercado el viernes. ( BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images )

Incluso con múltiples problemas afectando a la empresa, las acciones terminaron 2025 con una ganancia de aproximadamente el 11%, ya que los inversores esperan que el CEO de Tesla, Musk, pueda cumplir con sus ambiciones de hacer de Tesla un líder en el servicio de taxis autónomos y lograr que los consumidores adopten robots humanoides que puedan realizar tareas básicas en hogares y oficinas.

Las acciones de Tesla subieron casi un 2 % antes de la apertura del mercado el viernes.