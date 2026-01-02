Tesla pierde título de mayor fabricante de vehículos eléctricos tras caída de ventas por segundo año

Tesla perdió el título como el fabricante de vehículos eléctricos de mayores ventas en el mundo el viernes, ya que una revuelta de clientes por las políticas de derecha de Elon Musk y la fuerte competencia en el extranjero hicieron que las ventas cayeran por segundo año consecutivo.

Tesla informó que entregó 1,64 millones de vehículos en 2025, una disminución del 9% respecto al año anterior.

El rival chino BYD, que vendió 2,26 millones de vehículos el año pasado, es ahora el mayor fabricante de vehículos eléctricos.

Las ventas de Tesla para el cuarto trimestre del 2025 totalizaron 418.227, quedando por debajo de los 440.000 que los analistas encuestados por FactSet esperaban. Es probable que el total de ventas se haya visto afectado por la expiración de un crédito fiscal de 7.500 dólares que fue eliminado por el gobierno del presidente Donald Trump a finales de septiembre.

Incluso con múltiples problemas afectando a la empresa, las acciones terminaron 2025 con una ganancia de aproximadamente el 11%, ya que los inversores esperan que el CEO de Tesla, Musk, pueda cumplir con sus ambiciones de hacer de Tesla un líder en el servicio de taxis autónomos y lograr que los consumidores adopten robots humanoides que puedan realizar tareas básicas en hogares y oficinas.

Las acciones de Tesla subieron casi un 2% antes de la apertura del mercado el viernes.

