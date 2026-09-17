Tasas hipotecarias en EEUU siguen subiendo, ahuyentando a compradores

Los compradores de vivienda estadounidenses ansiosos por un alivio de los aumentos de las tasas hipotecarias podrían tener que esperar un buen tiempo.

La tasa hipotecaria promedio a 30 años ha venido subiendo durante meses y alcanzó su nivel más alto en más de 14 meses la semana pasada, al situarse en 6,76%, según el comprador de hipotecas Freddie Mac.

El jueves al mediodía se publica la nueva tasa hipotecaria y muy probablemente mostrará otro aumento, posiblemente acercándose más al 7%. Otros indicadores hipotecarios en días recientes la han situado justo por encima o por debajo del 7%.

Las tasas hipotecarias más altas pueden sumar cientos de dólares al mes a los costos de los prestatarios, lo que limita el poder de compra. A medida que las tasas suben, muchas personas podrían tener que postergar la compra.

El mercado de la vivienda ha estado estancado este año en gran medida por el aumento de los costos de endeudamiento, ya que las tasas hipotecarias han seguido escalando en los meses transcurridos desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Irán a finales de febrero. Las expectativas de una inflación más alta en medio del fuerte aumento de los precios del petróleo han empujado al alza los rendimientos de los bonos a largo plazo que los prestamistas usan como referencia para fijar el precio de los préstamos hipotecarios, lo que ha elevado las tasas.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por la inflación, la política de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía, entre otros factores. Por lo general siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas utilizan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios. Ese rendimiento, que estaba en 3,97% a finales de febrero, antes de que comenzara la guerra, superó el 5% el lunes por primera vez desde 2023.

Mientras tanto, la decisión de la Reserva Federal de aumentar el miércoles su tasa de interés de referencia por primera vez en tres años, en un intento por contener la inflación, también podría ejercer presión al alza sobre las tasas hipotecarias.

Aunque el banco central no fija las tasas hipotecarias, sus decisiones de subir o bajar su tasa de corto plazo son observadas de cerca por los inversionistas en bonos y, en última instancia, pueden afectar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. La Fed también indicó el miércoles que podría producirse otro aumento de tasas más adelante este año.

“El aumento de tasas prácticamente garantiza que las tasas hipotecarias seguirán estancadas en el umbral del 7% o por encima, lo que crea una barrera psicológica y financiera que reducirá drásticamente el poder adquisitivo y ahuyentará a compradores potenciales”, declaró Lisa Sturtevant, economista en jefe de Bright MLS.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos ha estado en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. Las ventas de viviendas usadas se mantuvieron prácticamente sin cambios el año pasado, estancadas en un mínimo de 30 años. Las ventas de esas viviendas volvieron a desacelerarse el mes pasado.

Un fuerte repunte de los precios de la vivienda, especialmente en los primeros años de esta década, y una escasez crónica de viviendas a nivel nacional, agravada por años de baja construcción, han excluído a muchos aspirantes.

Eso hace que muchos posibles compradores sigan de cerca las tasas hipotecarias, que pueden aumentar el poder de compra cuando bajan, pero también reducirlo cuando suben.

Un prestatario -- según sus ingresos, crédito y otros factores -- podría calificar para una tasa a 30 años por debajo o por encima del promedio actual.

El aumento de tasas de la Fed y otros factores que ya están impulsando al alza las tasas hipotecarias podrían preparar el terreno para una desaceleración adicional del mercado de la vivienda este año.

Aun así, no está claro cuánto subirán las tasas hipotecarias ahora ya que su aumento en las últimas semanas quizá ya refleje, al menos en parte, las expectativas de que la Fed optará por comenzar a elevar las tasas de interés.

“Eso importa porque nos dice cómo podrían responder las tasas hipotecarias y el mercado de bonos ante posibles aumentos de la Fed”, indicó Jake Krimmel, economista sénior de Realtor.com.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.